08 Mayıs 2023, Pazartesi
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un evliliğinde sona gelindi! Rüya evlilik 8 ay sürdü
Geçtiğimiz yıl ağustos ayında görkemli bir törenle nikah masasına oturan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un evliliğinde sona gelindi. Özdemir'in 26 Şubat'taki doğum gününde şiddetli şekilde kavga eden çift ihanet iddialarının gölgesinde boşanma kararı aldı. Demet Özdemir, Oğuzhan Koç'la 8 aylık evliliğini sonlandırmak için duruşmadan saatler önce Büyük Ada'ya geldi.
Giriş Tarihi: 08.05.2023 14:30 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023 14:37
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