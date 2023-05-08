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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un evliliğinde sona gelindi! Rüya evlilik 8 ay sürdü

Geçtiğimiz yıl ağustos ayında görkemli bir törenle nikah masasına oturan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un evliliğinde sona gelindi. Özdemir'in 26 Şubat'taki doğum gününde şiddetli şekilde kavga eden çift ihanet iddialarının gölgesinde boşanma kararı aldı. Demet Özdemir, Oğuzhan Koç'la 8 aylık evliliğini sonlandırmak için duruşmadan saatler önce Büyük Ada'ya geldi.

Giriş Tarihi: 08.05.2023 14:30 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023 14:37
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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un evliliğinde sona gelindi! Rüya evlilik 8 ay sürdü

8 ay önce görkemli bir törenle nikah masasına oturan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, geçtiğimiz haftalarda sosyal medyadan yaptığı açıklamayla boşanacaklarını açıkladı. Özdemir'in bir aydır dava açmamasının üzerine Oğuzhan Koç beklemekten sıkıldı. Avukatını çağırdı. "Bitsin" diyerek boşanma sürecini başlattı. Rüya gibi başlayan evlilikte bugün sona gelindi.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un evliliğinde sona gelindi! Rüya evlilik 8 ay sürdü

Ağustos 2022'de evlenen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, geçtiğimiz ay boşanacaklarını ilan ederek gündem yaratmıştı.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un evliliğinde sona gelindi! Rüya evlilik 8 ay sürdü

İhanet başta olmak üzere tüm iddiaları yalanlayan ünlü çift, ayrılığın tek nedeninin 'uyuşmazlık ve geçinememe' olduğunu söylemişti.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un evliliğinde sona gelindi! Rüya evlilik 8 ay sürdü

Nisan ayı başında güzel oyuncunun birlikte yaşadıkları Levent'teki villadan eşyalarını almasıyla başlayan boşanma sürecinde de artık sona gelindi.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un evliliğinde sona gelindi! Rüya evlilik 8 ay sürdü

Koç, yaklaşık üç hafta Özdemir'in resmi olarak boşanmayla ilgili bir adım atmasını bekledi.