Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un evliliğinde sona gelindi! Rüya evlilik 8 ay sürdü

8 ay önce görkemli bir törenle nikah masasına oturan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, geçtiğimiz haftalarda sosyal medyadan yaptığı açıklamayla boşanacaklarını açıkladı. Özdemir'in bir aydır dava açmamasının üzerine Oğuzhan Koç beklemekten sıkıldı. Avukatını çağırdı. "Bitsin" diyerek boşanma sürecini başlattı. Rüya gibi başlayan evlilikte bugün sona gelindi.