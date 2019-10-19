Demet Akalın, Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin birbirine girdi!

"KİMSENİN BİR ŞEYİNE İHTİYACIMIZ YOK"

Akalın'a cevap veren Özlem Ada Şahin, "Ben bir ricada bulunmadım açıklama yap diye. Yalan yanlış şeyler konuşulunca kendimi ifade etti. Hediye alınan bir şeyi değiştirmek istemek suç olmasa gerek ki sana sorduk. Abla diyorum saygımda kusur etmiyorum. Uzatmayalım lütfen. Saat bizde zaten 3 ay önce saatçide bıraktık. Almadık! İhtiyacımız yok kimsenin bir şeyine" diyerek isyan etti.