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Haberler Galeri Defne Samyeli’nin makyajsız hali şoke etti! Hiç böyle görmediniz…

Defne Samyeli’nin makyajsız hali şoke etti! Hiç böyle görmediniz…

Son dönemde Cem Yılmaz'la ayrılığı ve kirasını ödemediği haberleriyle adından söz ettiren Defne Samyeli, bu kez de sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle evinde karantinada olan ve sık sık sosyal medyadan paylaşım yapan Defne Samyeli bu kez makyajsız halini paylaştı. Her fırsatta estetiksiz olduğunu söyleyen Samyeli'nin makyajsız hali şaşırttı.

Giriş Tarihi: 10.04.2020 10:38 Güncelleme Tarihi: 10.04.2020 10:41
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Defne Samyeli’nin makyajsız hali şoke etti! Hiç böyle görmediniz…

Cem Yılmaz'ın kendisinden ayrılıp oyuncu Serenay Sarıkaya ile sürpriz bir aşka yelken açması ile uzun süre magazin gündeminden düşmeyen Defne Samyeli, bu kez sosyal medya paylaşımı ile adından söz ettirdi.

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Defne Samyeli’nin makyajsız hali şoke etti! Hiç böyle görmediniz…

Karantina günlerini evde geçiren ve sık sık sosyal medyadan paylaşım yapan Samyeli son olarak makyajsız halini paylaştı.

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Defne Samyeli’nin makyajsız hali şoke etti! Hiç böyle görmediniz…

Her fırsatta estetiksiz olduğunu söyleyen Samyeli'nin makyajsız hali şaşırttı. Samyeli'nin makyajsız halini takipçilerinin bazıları beğenirken bazıları ise beğenmedi.

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Defne Samyeli’nin makyajsız hali şoke etti! Hiç böyle görmediniz…

Defne Samyeli'nin makyajsız halini görenler ise yaşını merak etti. İşte Defne Samyeli'nin ve birçok ünlü ismin yaşı…

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Defne Samyeli’nin makyajsız hali şoke etti! Hiç böyle görmediniz…

HANDE ERÇEL

24 KASIM 1993