Defne Samyeli’nin makyajsız hali şoke etti! Hiç böyle görmediniz…

Son dönemde Cem Yılmaz'la ayrılığı ve kirasını ödemediği haberleriyle adından söz ettiren Defne Samyeli, bu kez de sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle evinde karantinada olan ve sık sık sosyal medyadan paylaşım yapan Defne Samyeli bu kez makyajsız halini paylaştı. Her fırsatta estetiksiz olduğunu söyleyen Samyeli'nin makyajsız hali şaşırttı.