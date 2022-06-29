29 Haziran 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Cüneyt Arkın’ın oğlu Murat Arkın acı kaybın ardından konuştu: "Ülkemiz için birleştirici bir güçtü"

Cüneyt Arkın’ın oğlu Murat Arkın acı kaybın ardından konuştu: "Ülkemiz için birleştirici bir güçtü"

Usta oyuncu Cüneyt Arkın 85 yaşında hayatını kaybetti. Kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Arkın'ın cenazesi ailesi tarafından teslim alındı. Hastane önünde açıklamalarda bulunan oğlu Murat Arkın, "Bu ülkede herkesi bir araya getiren birleştirici bir unsurdu Cüneyt Arkın" dedi.

Giriş Tarihi: 29.06.2022 12:47 Güncelleme Tarihi: 29.06.2022 13:20
  • 1
  • 8
Cüneyt Arkın’ın oğlu Murat Arkın acı kaybın ardından konuştu: Ülkemiz için birleştirici bir güçtü

İstanbul'da hayatını kaybeden Cüneyt Arkın'ın cenazesi hastaneye gelen ailesine teslim edildi. Babasının cenazesini teslim almaya gelen oyuncu Murat Arkın, "Bu ülkede herkesi bir araya getiren birleştirici bir unsurdu Cüneyt Arkın" dedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Cüneyt Arkın’ın oğlu Murat Arkın acı kaybın ardından konuştu: Ülkemiz için birleştirici bir güçtü

Yeşilçam'ın usta sanatçısı Cüneyt Arkın geçtiğimiz gün kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 85 yaşında hayatını kaybetti.

  • 3
  • 8
Cüneyt Arkın’ın oğlu Murat Arkın acı kaybın ardından konuştu: Ülkemiz için birleştirici bir güçtü

SEVENLERİ HASTANEYE AKIN ETTİ

Sevenleri hastaneye akın ederken, Arkın anısına konulan deftere notlar düşüldü.

  • 4
  • 8
Cüneyt Arkın’ın oğlu Murat Arkın acı kaybın ardından konuştu: Ülkemiz için birleştirici bir güçtü

CENAZESİ TESLİM ALINDI

Usta sanatçının cenazesini hastaneye gelen ailesi teslim aldı. Arkın'ın cenazesinin Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldüğü öğrenildi.

  • 5
  • 8
Cüneyt Arkın’ın oğlu Murat Arkın acı kaybın ardından konuştu: Ülkemiz için birleştirici bir güçtü

Usta sanatçı için yarın Atatürk Kültür Merkezi'nde bir tören düzenlenecek. Arkın, törenin ardından Teşvikiye Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.