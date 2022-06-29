Cüneyt Arkın’ın oğlu Murat Arkın acı kaybın ardından konuştu: "Ülkemiz için birleştirici bir güçtü"

Usta oyuncu Cüneyt Arkın 85 yaşında hayatını kaybetti. Kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Arkın'ın cenazesi ailesi tarafından teslim alındı. Hastane önünde açıklamalarda bulunan oğlu Murat Arkın, "Bu ülkede herkesi bir araya getiren birleştirici bir unsurdu Cüneyt Arkın" dedi.