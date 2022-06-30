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Cüneyt Arkın'ın dostları usta oyuncuyu böyle anlattı: Yediğim en güzel dayaktı

Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Cüneyt Arkın 85 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncu için Atatürk Kültür Merkezi'nde veda töreni düzenlendi. Tören öncesi dostları Arkın'ı anlattı. 1995-1998 yılları arasında Bizim Ev dizisinde Arkın ile aynı seti paylaşan Şoray Uzun açıklamalarıyla duygulandırdı.

Giriş Tarihi: 30.06.2022 16:35 Güncelleme Tarihi: 30.06.2022 16:35
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Cüneyt Arkın’ın dostları usta oyuncuyu böyle anlattı: Yediğim en güzel dayaktı

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Cüneyt Arkın, 85 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçı için Atatürk Kültür Merkezi'nde veda töreni düzenlendi. Ediz Hun, Nuri Alço ve Şoray Uzun tören öncesinde Cüneyt Arkın'ı anlattı. 1995-1998 yılları arasında yayınlanan 'Bizim Ev' dizisinde usta sanatçı ile aynı seti paylaşan Şoray Uzun'un açıklaması duygulandırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Cüneyt Arkın’ın dostları usta oyuncuyu böyle anlattı: Yediğim en güzel dayaktı

Ediz Hun, Nuri Alço ve Şoray Uzun tören öncesinde Cüneyt Arkın'ı anlattı.

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Cüneyt Arkın’ın dostları usta oyuncuyu böyle anlattı: Yediğim en güzel dayaktı

"BİR EFSANEYDİ, CAN KARDEŞİMİZDİ"

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Ediz Hun, Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Arkın ile olan son konuşmasını anlattı.

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Cüneyt Arkın’ın dostları usta oyuncuyu böyle anlattı: Yediğim en güzel dayaktı

Hun, "Sevgili eşiyle konuştuk. 'iyidir. Sayfiyeye gideceğiz' dedi ama işte bir kalp sektesi. Bilemiyoruz ne zaman nerede olabileceğini" sözleriyle duygularını dile getirdi.

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Cüneyt Arkın’ın dostları usta oyuncuyu böyle anlattı: Yediğim en güzel dayaktı

Ediz Hun, "Cüneyt Arkın çok büyük bir aktördü. Emsalsiz" ifadelerini kullanırken, eşi Betül Arkın'a da değinerek, "Betül Hanım çok olağanüstü bir hanım. Biraz deli dolu tarafları vardı Cüneyt'in ama onu gayet güzel toparladı. Cüneyt onunla çok mutlu oldu. Cüneyt'in en büyük şansı Betül gibi bir eşe sahip olmasıdır. Bizim de can kardeşimiz. 63 senesinin sonbaharında beraber sinemaya girdik, 59 yıl geçti, bu 59 yılda hep beraber olduk" dedi.