30 Haziran 2022, Perşembe
Cüneyt Arkın'ın dostları usta oyuncuyu böyle anlattı: Yediğim en güzel dayaktı
Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Cüneyt Arkın 85 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncu için Atatürk Kültür Merkezi'nde veda töreni düzenlendi. Tören öncesi dostları Arkın'ı anlattı. 1995-1998 yılları arasında Bizim Ev dizisinde Arkın ile aynı seti paylaşan Şoray Uzun açıklamalarıyla duygulandırdı.
Giriş Tarihi: 30.06.2022 16:35 Güncelleme Tarihi: 30.06.2022 16:35
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