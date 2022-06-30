Cüneyt Arkın’ın dostları usta oyuncuyu böyle anlattı: Yediğim en güzel dayaktı

Ediz Hun, "Cüneyt Arkın çok büyük bir aktördü. Emsalsiz" ifadelerini kullanırken, eşi Betül Arkın'a da değinerek, "Betül Hanım çok olağanüstü bir hanım. Biraz deli dolu tarafları vardı Cüneyt'in ama onu gayet güzel toparladı. Cüneyt onunla çok mutlu oldu. Cüneyt'in en büyük şansı Betül gibi bir eşe sahip olmasıdır. Bizim de can kardeşimiz. 63 senesinin sonbaharında beraber sinemaya girdik, 59 yıl geçti, bu 59 yılda hep beraber olduk" dedi.