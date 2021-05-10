Çukur'un yıldızı Aras Bulut İynemli'nin ablasını gören şaştı kaldı!

Çukur'da canlandırdığı Yamaç Koçovali karakteriyle oyunculuktaki başarısını bir kez daha kanıtlayan Aras Bulut İynemli son dönemlerin en çok konuşulan oyuncularından oldu. Rol aldığı dizi ve film projeleriyle yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da geniş bir hayran kitlesine ulaşan İynemli özel hayatıyla araştırma konusu oldu. Kendisi gibi oyuncu olan Bige Önal'la aşk yaşayan ve kameralardan uzak bir hayat yaşamaya çalışan Aras Bulut İynemli'nin ailesi merak konusu oldu. Oyuncu Orçun İynemli ile kardeş olduğu bilinen Arars Bulut İynemli'nin ekranlardan uzak olan ablasıyla olan benzerliği görenleri şaşırttı. İşte yakılıklı oyuncu Aras Bulut İynemli'nin merak edilen ablası...