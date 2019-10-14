Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin kardeşlerini görenler şaştı kaldı!

Çukur dizisi ve kısa bir süre önce vizyona giren 7. Koğuştaki Mucize, filmi ile son dönemin en çok konuşulan erkek oyuncularından biri olan Aras Bulut İynemli, bu kadar ön planda olmasına karşın özel hayatını kameralardan uzak tutuyor. Özel hayatı merak edilen Aras Bulut İynemli'nin kendisi gibi oyuncu bir abisi ve bir ablası olduğunu biliyor muydunuz? İşte başta Aras Bulut İynemli'nin kardeşleri Yeşim İynemli ve Orçun İynmeli olmak üzere, ünlülerin kan bağları.