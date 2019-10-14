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Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin kardeşlerini görenler şaştı kaldı!

Çukur dizisi ve kısa bir süre önce vizyona giren 7. Koğuştaki Mucize, filmi ile son dönemin en çok konuşulan erkek oyuncularından biri olan Aras Bulut İynemli, bu kadar ön planda olmasına karşın özel hayatını kameralardan uzak tutuyor. Özel hayatı merak edilen Aras Bulut İynemli'nin kendisi gibi oyuncu bir abisi ve bir ablası olduğunu biliyor muydunuz? İşte başta Aras Bulut İynemli'nin kardeşleri Yeşim İynemli ve Orçun İynmeli olmak üzere, ünlülerin kan bağları.

Giriş Tarihi: 14.10.2019 00:10
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Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin kardeşlerini görenler şaştı kaldı!

Aras Bulut İynemli, son dönemin en popüler oyuncuları arasında. 28 yaşındaki başarılı oyuncu İynemli'nin ablası ve abisi sosyal medyaya damga vurdu. Güzelliği ile dikkat çeken Yeşim İynemli'yi görenler şaşırdı. İşte Çukur dizisi ile yıldızı bir kez daha parlayan Aras Bulut İynemli ve diğer ünlü isimlerin akrabaları...

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Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin kardeşlerini görenler şaştı kaldı!

Nilgün Bubikoğlu ile Gülşen Bubikoğlu kardeşlerin dayıları Adnan Şenses

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Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin kardeşlerini görenler şaştı kaldı!

İbrahim Tatlıses ve amcasının oğlu Serdar Tatlı

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Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin kardeşlerini görenler şaştı kaldı!

Sıtkı Akçatepe - Leman Akçatepe - Halit Akçatepe

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Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin kardeşlerini görenler şaştı kaldı!

Mahmut Cevher - Yonca Cevher Yenel