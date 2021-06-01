Çukur ne zaman final yapıyor? Çukur Yamaç öldü mü? Aras Bulut İynemli Çukur'dan ayrıldı mı?

Çukur ne zaman final yapıyor? Çukur Yamaç öldü mü? Sorularının yanıtları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Show TV'nin başarılı yapımı Çukur'un bu sezon sonunda ekranlara veda etmesi bekleniyor. Diğer yandan son bölümde yaşanan gelişmeler izleyicileri ekranları başına kilitledi. Yamaç Koçovalı'nın vurulması sonrasında olacaklar merak ediliyor. Hal böyle olunca Aras Bulut İynemli'nin akıbeti merak ediliyor. İşte, Çukur ne zaman final yapıyor? Çukur Yamaç öldü mü? Aras Bulut İynemli Çukur'dan ayrıldı mı?