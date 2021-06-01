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Haberler Galeri Çukur ne zaman final yapıyor? Çukur Yamaç öldü mü? Aras Bulut İynemli Çukur'dan ayrıldı mı?

Çukur ne zaman final yapıyor? Çukur Yamaç öldü mü? Aras Bulut İynemli Çukur'dan ayrıldı mı?

Çukur ne zaman final yapıyor? Çukur Yamaç öldü mü? Sorularının yanıtları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Show TV'nin başarılı yapımı Çukur'un bu sezon sonunda ekranlara veda etmesi bekleniyor. Diğer yandan son bölümde yaşanan gelişmeler izleyicileri ekranları başına kilitledi. Yamaç Koçovalı'nın vurulması sonrasında olacaklar merak ediliyor. Hal böyle olunca Aras Bulut İynemli'nin akıbeti merak ediliyor. İşte, Çukur ne zaman final yapıyor? Çukur Yamaç öldü mü? Aras Bulut İynemli Çukur'dan ayrıldı mı?

Giriş Tarihi: 01.06.2021 00:28
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Çukur ne zaman final yapıyor? Çukur Yamaç öldü mü? Aras Bulut İynemli Çukur'dan ayrıldı mı?

Çukur ne zaman final yapıyor? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Çukur'da bu akşam Yamaç ve Efsun'un düğünü sonrası mahalleye dönen Koçovalılar'ın, Çukur'u ele geçiren Şahram'la karşılaşması tansiyonu yükseltecek. Sevilen oyuncu Aras Bulut İynemli'nin akıbeti merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte, Çukur Yamaç öldü mü? Aras Bulut İynemli Çukur'dan ayrıldı mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çukur ne zaman final yapıyor? Çukur Yamaç öldü mü? Aras Bulut İynemli Çukur'dan ayrıldı mı?

ÇUKUR YAMAÇ ÖLECEK Mİ?

Çukur'da Yamaç ve Ayşe'nin cenazesinin gerçek olup olmadığı bu akşamki bölümde belli olacak.

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Çukur ne zaman final yapıyor? Çukur Yamaç öldü mü? Aras Bulut İynemli Çukur'dan ayrıldı mı?

ÇUKUR'DA BU AKŞAM NE OLACAK?

Yamaç ve Efsun'un düğünü sonrası mahalleye dönen Koçovalılar'ın, Çukur'u ele geçiren Şahram'la karşılaşması tansiyonu yükseltecek.

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Çukur ne zaman final yapıyor? Çukur Yamaç öldü mü? Aras Bulut İynemli Çukur'dan ayrıldı mı?

Hazırlıksız yakalanan Koçovalılar yaralarını sararken Amca mahalleliye diz çöktürüp, Çukur'un kutsal değerlerine savaş açacak.

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Çukur ne zaman final yapıyor? Çukur Yamaç öldü mü? Aras Bulut İynemli Çukur'dan ayrıldı mı?

Amca'nın Çukur'u yok etmeye karar verdiğini öğrenen Yamaç, mahallede kalanların zarar görmemesi için yeni bir plan yapacak.