Çukur dizisinin yıldızı Damla Sönmez sevgilisiyle milyonları şaşkına çevirdi! Bakın kim çıktı

Çukur dizisindeki Efsun karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Damla Sönmez bir kez daha sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden birisi oldu. Oyunculuğu ve güzelliğiyle televizyonların en dikkat çekici isimlerinden birisi olan Damla Sönmez'in özel hayatı hayranları tarafından merak konusu. Çukur'da Efsun ve Yamaç arasında geçenlerle adından söz ettiren Damla Sönmez'in sevgilisi büyük çoğunluk tarafından bilinmiyordu. Çukur severler güzel oyuncu Damla Sönmez'in sevgilisini görünce şaşkına döndü. İşte Damla Sönmez ve herkesin merak ettiği sevgilisi...

Giriş Tarihi: 07.12.2020 05:16 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 05:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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