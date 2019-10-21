Çukur dizisinin yıldızı Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi kendisinden daha ünlü çıktı!

Çukur dizisinde Yamaç Koçovalı karakterini canlandıran ve performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran 29 yaşındaki oyuncu Aras Bulut İynemli, son döneminden adından en çok söz ettiren isimlerinden biri. Çukur'un yanı sıra, yeni bir filmle de izleyici karşısına çıkacak olan yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli'nin özel hayatı yakın mercek altında. En çok merak edilenlerden biri de hiç kuşkusuz hayatındaki en özel isim. Aras Bulut İynmeli'nin sevgilisi de kendisi gibi ünlü bir oyuncu çıktı. Bakın Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi olan o ünlü isim kim. İşte başta Çukur'un yıldızı Aras Bulut İynemli olmak üzere, ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

Giriş Tarihi: 21.10.2019 06:55 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019 06:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





