Çukur dizisinin Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin annesi bakın kim çıktı

Aras Bulut İynemli Çukur dizisindeki Yamaç karakteriyle izleyicinin dikkatini çekti. Oyunculuğu ile adından söz ettiren Aras Bulut İynemli, özel hayatıyla da magazin dünyasını peşinden sürüklüyor. Çukur dizisinin yeni bölümünde de tüm gözlerin kendisine çevrilmesini sağlayan Aras Bulut İynemli, bu kez özel hayatıyla gündem oldu. İynemli, daha önce sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafı ile ilgi odağı oldu. Genç oyuncunun annesi ile pozu sevenlerinin beğenisi topladı.