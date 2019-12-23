23 Aralık 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Çukur dizisinin Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin annesi bakın kim çıktı

Aras Bulut İynemli Çukur dizisindeki Yamaç karakteriyle izleyicinin dikkatini çekti. Oyunculuğu ile adından söz ettiren Aras Bulut İynemli, özel hayatıyla da magazin dünyasını peşinden sürüklüyor. Çukur dizisinin yeni bölümünde de tüm gözlerin kendisine çevrilmesini sağlayan Aras Bulut İynemli, bu kez özel hayatıyla gündem oldu. İynemli, daha önce sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafı ile ilgi odağı oldu. Genç oyuncunun annesi ile pozu sevenlerinin beğenisi topladı.

Giriş Tarihi: 23.12.2019 01:32 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 01:33
  • 1
  • 104
Çukur dizisinin Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin annesi bakın kim çıktı

Çukur oyuncusu Aras Bulut İynemli Yamaç Koçovalı rolüyle herkesin dikkatini çekti. Geçtiğimiz sezon Çukur oyuncusu Aras Bulut İynemli "en iyi erkek oyuncu" ödülüne layık görülürken son zamanlarda ailesiyle gündeme gelir oldu. Çukur dizisinin başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli ve annesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

  • 2
  • 104
Çukur dizisinin Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin annesi bakın kim çıktı

Sezon finaliyle olay olan Çukur'un yıldızı Aras Bulut İynemli ve annesi sevenlerinin ilgisiyle karşı karşıya kaldı.

  • 3
  • 104
Çukur dizisinin Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin annesi bakın kim çıktı

İşte Aras Bulut İynemli ve annesi Sevtap İynemli

  • 4
  • 104
Çukur dizisinin Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin annesi bakın kim çıktı

Genç oyuncunun ardından ünlü sanatçıların anneleri merak konusu oldu. İşte ünlülerin anneleri...

  • 5
  • 104
Çukur dizisinin Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin annesi bakın kim çıktı

Hercai dizisinde Miran Aslanbey rolünde izleyici karşısına çıkan Akın Akınözü, özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekti. Yayına girdiği tarihten itibaren izleyiciyi ATV ekranlarına kilitleyen Hercai'nin yıldızı Akın Akınözü ailesiyle gündem oldu. Genç oyuncunun annesi merak konusu oldu.