Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ paylaştı! Sosyal medyada...

Çocuklar Duymasın adlı dizide Meltem karakterini canlandıran Pınar Altuğ sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Yıllardır, Çocuklar Duymasın dizisinde oynadığı Meltem karakteri ile hafızalara kazınan Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ile birlikte olduğu fotoğrafı sosyal medya adresinden paylaştı. Altuğ'un fotoğrafı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Giriş Tarihi: 27.09.2019 23:07 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019 23:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





