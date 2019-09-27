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Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ paylaştı! Sosyal medyada...

Çocuklar Duymasın adlı dizide Meltem karakterini canlandıran Pınar Altuğ sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Yıllardır, Çocuklar Duymasın dizisinde oynadığı Meltem karakteri ile hafızalara kazınan Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ile birlikte olduğu fotoğrafı sosyal medya adresinden paylaştı. Altuğ'un fotoğrafı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Giriş Tarihi: 27.09.2019 23:07 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019 23:08
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Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ paylaştı! Sosyal medyada...

Çocuklar Duymasın dizisi ile yıllardır ekranlara gelen Pınar Altuğ, eski fotoğraflarıyle herkesi şaşırtıyor. Geçmişteki fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla Pınar Altuğ yine olay yarattı.

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Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ paylaştı! Sosyal medyada...

Aydan Burhan

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Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ paylaştı! Sosyal medyada...

Ömer Dönmez

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Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ paylaştı! Sosyal medyada...

Ergun Köknar

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Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ paylaştı! Sosyal medyada...

Kayhan Yıldızoğlu