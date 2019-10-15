15 Ekim 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı yeni imajıyla herkesi şaşırttı!

Çocuklar Duymasın dizisinde Haluk karakterine hayat veren Tamer Karadağlı'nın motor tutkusunu bilmeyen yok... Çocuklar Duymasın'ın final yapmasının ardından hayatına renk katan keyiflerini yapmaya öncelik veren oyuncu Tamer Karadağlı bir süredir Amerika yollarında motor kullanıyor. Vakit buldukça arkadaşlarıyla bir araya gelerek uzun motor turlarına çıkan Tamer Karadağlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu turuna ait görüntüler paylaştı. Tamer Karadağlı'nın yeni imajını görenler şaşırdı! 52 yaşındaki Tamer Karadağlı, beyaz saçı ve sakallarıyla çektirdiği fotoğrafla da takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı. İşte Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı'nın yeni imajı...

Giriş Tarihi: 15.10.2019 00:52
  • 1
  • 158
Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı yeni imajıyla herkesi şaşırttı!

Çocuklar Duymasın dizisinde Pınar Altuğ ile başrol paylaşan Tamer Karadağlı, yeni imajıyla herkesi şok etti. 52 yaşındaki Tamer Karadağlı, Çocuklar Duıymasın'ın final yapmasıyla birlikte uzun soluklu motor yolculuklarına başladı. Tam bir motor tutkunu olan Karadağlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu turuna ait görüntüler paylaştı.

  • 2
  • 158
Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı yeni imajıyla herkesi şaşırttı!

Tamer Karadağlı, beyaz saçı ve sakallarıyla çektirdiği fotoğrafla da takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı. İşte Çocuklar Duymasın'ın taş fırın erkeği Tamer Kardağlı'nın yeni imajı...

  • 3
  • 158
Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı yeni imajıyla herkesi şaşırttı!

Petek Dinçöz

  • 4
  • 158
Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı yeni imajıyla herkesi şaşırttı!

Demet Akalın

  • 5
  • 158
Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı yeni imajıyla herkesi şaşırttı!

Hülya Avşar