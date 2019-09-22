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Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari yıllar sonra ortaya çıktı!
Efsane dizi Çocuklar Duymasın ekranlara zamanında damga vurmuştu. Çocuklar Duymasın reyting rekorları kırmıştı. Çocuklar Duymasın dizisinin minik çocuk oyuncularından Ayşecan Tatari son görüntüsüyle gündem oldu. Ayşecan Tatari, Çocuklar Duymasın dizisinde Duygu karakterini canlandırmıştı. Daha sonra Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su dizinin final yapması sonrası eğitimi için ABD'ye gitti.
Giriş Tarihi: 22.09.2019 14:41 Güncelleme Tarihi: 22.09.2019 14:43
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