Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari yıllar sonra ortaya çıktı!

Çocuklar Duymasın dizisinde Duygu karakterini canlandıran Ayşecan Tatari, yıllar sonra herkesin dikkatini çekti. Amerika'daki eğitimi için Çocuklar Duymasın'ın son döneminde yer almayan Ayşecan Tatari, son haliyle sevenlerini şaşkına çevirdi. Binlerce kişinin takip ettiği sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaşan Ayşecan Tatari'nin erkek arkadaşı da merak konusu oldu.