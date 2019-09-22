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Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari yıllar sonra ortaya çıktı!

Efsane dizi Çocuklar Duymasın ekranlara zamanında damga vurmuştu. Çocuklar Duymasın reyting rekorları kırmıştı. Çocuklar Duymasın dizisinin minik çocuk oyuncularından Ayşecan Tatari son görüntüsüyle gündem oldu. Ayşecan Tatari, Çocuklar Duymasın dizisinde Duygu karakterini canlandırmıştı. Daha sonra Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su dizinin final yapması sonrası eğitimi için ABD'ye gitti.

Giriş Tarihi: 22.09.2019 14:41 Güncelleme Tarihi: 22.09.2019 14:43
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Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari yıllar sonra ortaya çıktı!

Çocuklar Duymasın dizisinde Duygu karakterini canlandıran Ayşecan Tatari, yıllar sonra herkesin dikkatini çekti. Amerika'daki eğitimi için Çocuklar Duymasın'ın son döneminde yer almayan Ayşecan Tatari, son haliyle sevenlerini şaşkına çevirdi. Binlerce kişinin takip ettiği sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaşan Ayşecan Tatari'nin erkek arkadaşı da merak konusu oldu.

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Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari yıllar sonra ortaya çıktı!

Usta oyuncu Aliye Uzunatağan'ın kızı olan Ayşecan Tatari, eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye'ye döndü. Sevgilisi Edip Tepeli ile paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyayı salladı. Sevgilisi Edip Tepeli de kendisi gibi oyuncu.

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Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari yıllar sonra ortaya çıktı!

Şehir Tiyatroları'nda oyuncu olan Edip Tepeli ile birlikte olan Ayşecan Tatari, çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştı.

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Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari yıllar sonra ortaya çıktı!

İlişkilerinde bir yılı geride bırakan ve evlilik yolunda emin adımlarla ilerleyen ikilinin aileleri de tanıştı.

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Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari yıllar sonra ortaya çıktı!

Ayşecan Tatari