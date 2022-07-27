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Çocuklar Duymasın’ın Beton Orçun’u son haliyle şoke etti! Alp Eren Khamis bambaşka biri oldu

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Beton Orçun karakteriyle ekranın en sevilen çocuk oyuncularından olan Alp Eren Khamis, şimdilerde kocaman bir delikanlı oldu. Dizide annesini canlandıran Zeyno Günenç ile sık sık bir araya gelen Alp Eren Khamis, son haliyle ilgi odağı oldu. Mankenlere taş çıkaran Alp Eren Khamis 'yok artık' dedirtti. İşte Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u Alp Eren Khamis'in son hali ve sizin için derlediğimiz çocuk yıldızların değişimleri...

Giriş Tarihi: 27.07.2022 11:57 Güncelleme Tarihi: 27.07.2022 11:57
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Çocuklar Duymasın’ın Beton Orçun’u son haliyle şoke etti! Alp Eren Khamis bambaşka biri oldu

Çocuklar Duymasın'ın sevilen çocuk karakteri 'Beton Orçun' Alp Eren Khamis şimdilerde kocaman bir delikanlı oldu. Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u Alp Eren Khamis'in değişimi dikkat çekti. Mankenlere taş çıkaran Alp Eren Khamis 'yok artık' dedirtti.

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Çocuklar Duymasın’ın Beton Orçun’u son haliyle şoke etti! Alp Eren Khamis bambaşka biri oldu

Son dönemin başarılı çocuk oyuncularından olan Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u Alp Eren Khamis geçtiğimiz günlerde 19'una bastı.

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Çocuklar Duymasın’ın Beton Orçun’u son haliyle şoke etti! Alp Eren Khamis bambaşka biri oldu

Çocuklar Duymasın'da annesi Gönül'ü canlandıran Zeyno Günenç'in sosyal medya hesabından paylaştığı kareler ile yeniden gündeme gelen Alp Eren Khamis'in son hali ilgi odağı oldu.

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Çocuklar Duymasın’ın Beton Orçun’u son haliyle şoke etti! Alp Eren Khamis bambaşka biri oldu

Annesini küçük yaşta trafik kazası sonrası kaybeden Beton Orçun Alp Eren Khamis'i hiç bir zaman yalnız bırakmayan Zeyno Günenç'in paylaşımına beğeni yağdı.

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Çocuklar Duymasın’ın Beton Orçun’u son haliyle şoke etti! Alp Eren Khamis bambaşka biri oldu

İşte Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u Alp Eren Khamis'in son hali ve sizin için derlediğimiz çocuk yıldızların değişimleri...