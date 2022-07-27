Çocuklar Duymasın’ın Beton Orçun’u son haliyle şoke etti! Alp Eren Khamis bambaşka biri oldu

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Beton Orçun karakteriyle ekranın en sevilen çocuk oyuncularından olan Alp Eren Khamis, şimdilerde kocaman bir delikanlı oldu. Dizide annesini canlandıran Zeyno Günenç ile sık sık bir araya gelen Alp Eren Khamis, son haliyle ilgi odağı oldu. Mankenlere taş çıkaran Alp Eren Khamis 'yok artık' dedirtti. İşte Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u Alp Eren Khamis'in son hali ve sizin için derlediğimiz çocuk yıldızların değişimleri...