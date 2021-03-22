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Çılgın Bediş dizisinin Banu'su Sonay Aydın son haliyle yok artık dedirtti
90'lı yıllara damga vuran dizilerden birisi olan Çılgın Bediş'te canlandırdığı 'Banu' karakteri ile hafızalara kazınan Sonay Aydın aradan geçen yıllarda neredeyse tanınmayacak kadar değişti. Güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Aydın'ın değişimi yok artık dedirtti. İşte başta Sonay Aydın olmak üzere birçok ünlü ismin yıllar içindeki değişimi...
Giriş Tarihi: 22.03.2021 10:45Güncelleme Tarihi: 22.03.2021 10:45