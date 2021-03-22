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Haberler Galeri Çılgın Bediş dizisinin Banu'su Sonay Aydın son haliyle yok artık dedirtti

Çılgın Bediş dizisinin Banu'su Sonay Aydın son haliyle yok artık dedirtti

90'lı yıllara damga vuran dizilerden birisi olan Çılgın Bediş'te canlandırdığı 'Banu' karakteri ile hafızalara kazınan Sonay Aydın aradan geçen yıllarda neredeyse tanınmayacak kadar değişti. Güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Aydın'ın değişimi yok artık dedirtti. İşte başta Sonay Aydın olmak üzere birçok ünlü ismin yıllar içindeki değişimi...

Giriş Tarihi: 22.03.2021 10:45 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021 10:45
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Çılgın Bediş dizisinin Banu'su Sonay Aydın son haliyle yok artık dedirtti

Çılgın Bediş dizisinde canlandırdığı Banu karakteriyle hafızalara kazınan Sonay Aydın değişimiyle yok artık dedirtti. İşte başta Sonay Aydın olmak üzere birçok ünlü ismin yıllar içindeki şaşırtan değişimi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çılgın Bediş dizisinin Banu'su Sonay Aydın son haliyle yok artık dedirtti

Demet Evgar

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Çılgın Bediş dizisinin Banu'su Sonay Aydın son haliyle yok artık dedirtti

Demet Evgar

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Çılgın Bediş dizisinin Banu'su Sonay Aydın son haliyle yok artık dedirtti

Demet Evgar

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Çılgın Bediş dizisinin Banu'su Sonay Aydın son haliyle yok artık dedirtti

Engin Altan Düzyatan