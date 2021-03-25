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25 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Ceren Hindistan’dan eski eşi Ümit Aslan’a gözdağı
Birbirleri hakkında yaptıkları açıklamalarla magazin gündemine oturan Ceren Hindistan ve Ümit Aslan, mahkemelik oldu. Aslan'ın, Aile Mahkemesi'ne başvurarak koruma ve konuşmama kararı aldırmasının ardından Hindistan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gözdağı verdi.
Giriş Tarihi: 25.03.2021 09:49
Ceren Hindistan, Aile Mahkemesi'ne başvurarak kendisi hakkında bir ay süreyle koruma kararı ve konuşmama yasağı aldıran Ümit Aslan'a tepki gösterdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
32 yaşındaki oyuncu, eski sevgilisine yönelik sosyal medya hesabından yaptığı sert açıklama ile dikkatleri üzerine çekti.
İşte Ceren Hindistan'ın o açıklaması;
"Erkek diye ortada gezen bir müsveddenin bana karşı koruma kararı çıkarmasına saatlerdir kahkaha atıyorum. Yavrum bu kadar mı korktun benden Aslan parçası..."
"Daha bir şey açıklamadım. Asıl açıklamaya başlarsam sokağa adım atamazsın, biliyorsun. Aslan olmuş kedicik. Neyse bir ay süreyle korun bakalım..."
"Şunu da söyleyeyim; mayın basana kadar sessizdir. Damarıma basmaya devam edersen asıl o zaman miyavlatırım. Şirket hesabından da sürekli sayfamda geziyorsun..."