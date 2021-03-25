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Haberler Galeri Ceren Hindistan’dan eski eşi Ümit Aslan’a gözdağı

Ceren Hindistan’dan eski eşi Ümit Aslan’a gözdağı

Birbirleri hakkında yaptıkları açıklamalarla magazin gündemine oturan Ceren Hindistan ve Ümit Aslan, mahkemelik oldu. Aslan'ın, Aile Mahkemesi'ne başvurarak koruma ve konuşmama kararı aldırmasının ardından Hindistan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gözdağı verdi.

Giriş Tarihi: 25.03.2021 09:49
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Ceren Hindistan’dan eski eşi Ümit Aslan’a gözdağı

Ceren Hindistan, Aile Mahkemesi'ne başvurarak kendisi hakkında bir ay süreyle koruma kararı ve konuşmama yasağı aldıran Ümit Aslan'a tepki gösterdi.

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Ceren Hindistan’dan eski eşi Ümit Aslan’a gözdağı

32 yaşındaki oyuncu, eski sevgilisine yönelik sosyal medya hesabından yaptığı sert açıklama ile dikkatleri üzerine çekti.

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Ceren Hindistan’dan eski eşi Ümit Aslan’a gözdağı

İşte Ceren Hindistan'ın o açıklaması;

"Erkek diye ortada gezen bir müsveddenin bana karşı koruma kararı çıkarmasına saatlerdir kahkaha atıyorum. Yavrum bu kadar mı korktun benden Aslan parçası..."

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Ceren Hindistan’dan eski eşi Ümit Aslan’a gözdağı

"Daha bir şey açıklamadım. Asıl açıklamaya başlarsam sokağa adım atamazsın, biliyorsun. Aslan olmuş kedicik. Neyse bir ay süreyle korun bakalım..."

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Ceren Hindistan’dan eski eşi Ümit Aslan’a gözdağı

"Şunu da söyleyeyim; mayın basana kadar sessizdir. Damarıma basmaya devam edersen asıl o zaman miyavlatırım. Şirket hesabından da sürekli sayfamda geziyorsun..."