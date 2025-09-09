Cemal Dovanbek itiraf etti mi? Müge Anlı Birol Dovanbek olayında yeni detaylar! "Bir arbede yaşandı..."

09 Eylül 2025, Salı

Yozgat'ta yaşanan şüpheli ölüm vakası, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme damga vurdu. 27 yaşındaki Birol Dovanbek, 12 Ağustos'ta babasıyla konakladığı otel odasında ölü bulundu. Genç adamın sağ çıkamadığı otel odası canlı yayında görüntülenirken, savaş alalına dönen odadaki dağınıklık tüyler ürpertti. Oğlunun cenazesine katılmayan şüpheli baba Cemal Dovanbek ise çelişkili ifadelerine devam etti.

27 yaşındaki Birol Dovanbek 12 Ağustos'ta Yozgat'ta babasıyla kaldığı otel odasında ölü bulundu. Programda yeni detaylar gün yüzüne çıkarken, cenazeye katılmayan baba Cemal Dovanbek'in yayın sırasındaki çelişkili ifadeleri şüpheleri daha da artırdı.

"BABASI ÖLDÜRDÜ" İDDİASI

Birol Dovanbek'in yakınları Özgül Dovanbek ve anne Birsel Çirkinköse'nin iddiasına göre, Birol Dovanbek babası Cemal Dovanbek tarafından öldürüldü. Olay günü Birol'un babasıyla birlikte otele giriş yaptığı, ertesi sabah ise odada yerde hareketsiz şekilde bulunduğu belirtildi. Anne Birsel Çirkinköse ise eski eşini oğlunun ölümünden sorumlu tutarak ağır suçlamalarda bulundu ve canlı yayında yüzleşme talebini dile getirdi.

ŞÜPHELERİ ARTIRAN DETAYLAR

Şüpheli ölüm dosyasında en dikkat çeken ayrıntılardan biri, baba Cemal Dovanbek'in oğlunun cenazesine katılmaması oldu. Bu durum, anne ve gelinin ortaya attığı iddiaları güçlendirirken, soru işaretlerini de artırdı. Ayrıca Birol'un epilepsi hastası olduğu ve ilaçlarını düzenli kullandığı bilinirken, babanın "ilaç kavgası" gerekçesiyle tartışma çıktığını öne sürmesi, çelişkili bir detay olarak öne çıktı. Acılı annenin iddialarını güçlendiren raporda, otel odasının duvarlarında kan izlerine rastlandığı, Birol Dovanbek'in vücudunda darp izleri ve künt travmaya bağlı yaralar bulunduğu aktarıldı. Ayrıca odada çok sayıda ilaca ulaşıldığı ve tespitlerin savcılığa iletildiği ifade edildi.

Şüphelerin odağındaki baba Cemal Dovanbek, canlı yayında çelişkili ifadelerine devam etti.

Cemal Dovanbek, olay günü ile ilgili yeni detaylar hatırladığını belirterek, "Bir şeylerin üstüne yığıldığımı hatırlıyorum. Bir şeyleri itmiş olabilirim" dedi.

Müge Anlı ekibi, Dovanbek'in arbedeyi hatırladığını ve ekip arkadaşlarına bunu anlattığını ifade ederek, "Sen anlatmışsın, arbede yaşadığınızı; 'Bir şeyleri ittim ama neyi ittiğimi hatırlamıyorum' demişsin" diye ekledi.

Öte yandan Cemal Dovanbek, oteldeki arkadaşına karşı da "Yapmış da olabilirim ama hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı. Cemal Dovanbek yine inkar ederek tartışma yaşamış olabileceklerini söylediğini belirtti.

Müge Anlı Cemal Dovanbek'in elindeki ve gece yatarken takılı olan yüzüğün nerede olduğunu sordu, yüzüğün nerede olduğunu bilmediğini söyleyen babaya Müge Anlı, "Yüzükle mi kafasına vurdun" diye tepki gösterdi.

Anlı, "Sen kırmışsın çocuğun kafasını o kadar arbede yaşanmış kim gelip yapacak kendi kendine mi yumruk attı. Demek ki yüzükle vurdun yüzük fırladı düştü" dedi. Öte yandan yüzüğün olay yeri inceleme tarafından odada bulunduğu belirtildi. Anne Birsel Çirkinköse Cemal Dovanbek'in yüzükle Birol'a vurduğunu ve bu nedenle yüzüğün peşine düştüğünü belirtti.

"DENKLEM DEĞİL Kİ BU!"

Doktor Şevki Sözen tepki göstererek, "Denklem değil ki bu odada iki kişi var biri ölü biri sağ. Sen o odada oğlunla itiştin kakıştın hatırlayamadığın nasıl yaptığın olabilir. Ben bilemem.

Başka bir cisimle vurdum mu sen bunları düşünüyosun. Yüzükle yumruk attım mı bunları hatırlamıyorsun. Çocuğun kafatası içine göçmüş ya" dedi.

Müge Anlı, "Neden zorluyorsun niçin itiraf etmiyorsun" ifadelerini kullandı.