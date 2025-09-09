09 Eylül 2025, Salı
Cemal Dovanbek itiraf etti mi? Müge Anlı Birol Dovanbek olayında yeni detaylar! "Bir arbede yaşandı..."
Yozgat'ta yaşanan şüpheli ölüm vakası, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme damga vurdu. 27 yaşındaki Birol Dovanbek, 12 Ağustos'ta babasıyla konakladığı otel odasında ölü bulundu. Genç adamın sağ çıkamadığı otel odası canlı yayında görüntülenirken, savaş alalına dönen odadaki dağınıklık tüyler ürpertti. Oğlunun cenazesine katılmayan şüpheli baba Cemal Dovanbek ise çelişkili ifadelerine devam etti.
Giriş Tarihi: 09.09.2025 13:05 Güncelleme Tarihi: 09.09.2025 13:05