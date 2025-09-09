Cemal Dovanbek itiraf etti mi? Müge Anlı Birol Dovanbek olayında yeni detaylar! "Bir arbede yaşandı..."

ŞÜPHELERİ ARTIRAN DETAYLAR

Şüpheli ölüm dosyasında en dikkat çeken ayrıntılardan biri, baba Cemal Dovanbek'in oğlunun cenazesine katılmaması oldu. Bu durum, anne ve gelinin ortaya attığı iddiaları güçlendirirken, soru işaretlerini de artırdı. Ayrıca Birol'un epilepsi hastası olduğu ve ilaçlarını düzenli kullandığı bilinirken, babanın "ilaç kavgası" gerekçesiyle tartışma çıktığını öne sürmesi, çelişkili bir detay olarak öne çıktı. Acılı annenin iddialarını güçlendiren raporda, otel odasının duvarlarında kan izlerine rastlandığı, Birol Dovanbek'in vücudunda darp izleri ve künt travmaya bağlı yaralar bulunduğu aktarıldı. Ayrıca odada çok sayıda ilaca ulaşıldığı ve tespitlerin savcılığa iletildiği ifade edildi.