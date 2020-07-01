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Haberler Galeri Cemal Can Canseven iletişim ödülünde gözyaşlarına boğuldu! Danla Bilic ile konuşunca…

Cemal Can Canseven iletişim ödülünde gözyaşlarına boğuldu! Danla Bilic ile konuşunca…

Survivor 2020'de şampiyonluğun favori adaylarından biri olan Cemal Can Canseven, dün akşam oynanan ödül oyununda kazandıkları iletişim ödülünde duygusal anlar yaşadı. Aileleri ve yakın arkadaşlarıyla konuşan yarışmacılar duygusal anlar yaşadı. Yakın arkadaşı Danla Bilic ile konuşan Cemal Can, gözyaşlarına boğuldu.

Giriş Tarihi: 01.07.2020 11:20 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020 11:23
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Cemal Can Canseven iletişim ödülünde gözyaşlarına boğuldu! Danla Bilic ile konuşunca…

'Survivor 2020'nin dün akşam yayınlanan bölümünde, iletişim ödülü ekranlara geldi. Ödülü kazanan mavi takım yarışmacıları, aileleri ve arkadaşlarıyla yaptıkları telefon görüşmesi sırasında duygusal anlar yaşadı.

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Cemal Can Canseven iletişim ödülünde gözyaşlarına boğuldu! Danla Bilic ile konuşunca…

Mavi takım adına mücadele eden Survivor Cemal Can Canseven, yakın arkadaşı olan sosyal medya fenomeni Danla Bilic'le konuşurken gözyaşlarına hakim olamadı.

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Cemal Can Canseven iletişim ödülünde gözyaşlarına boğuldu! Danla Bilic ile konuşunca…

İkili arasında 10 dakika süren telefon görüşmesinde, magazin gündemine bomba gibi düşen 'evlilik' konusundan da bahsedilmesi dikkat çekti. İşte o diyalog...


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Cemal Can Canseven iletişim ödülünde gözyaşlarına boğuldu! Danla Bilic ile konuşunca…

Danla Bilic: Hiç beklemiyordum. Ağlarım sesini duyduğum için.
Cemal Can Canseven: Seni çok özledim. Öyle böyle değil, anladın mı?

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Cemal Can Canseven iletişim ödülünde gözyaşlarına boğuldu! Danla Bilic ile konuşunca…

Danla Bilic: Seni yeterince ağladın. Ağlama sırası bende.
Cemal Can Canseven: Çok zor ama.
Danla Bilic: Üçe kadar sayıyorum, kendimize geliyoruz.