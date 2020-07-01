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Cemal Can Canseven iletişim ödülünde gözyaşlarına boğuldu! Danla Bilic ile konuşunca…
Survivor 2020'de şampiyonluğun favori adaylarından biri olan Cemal Can Canseven, dün akşam oynanan ödül oyununda kazandıkları iletişim ödülünde duygusal anlar yaşadı. Aileleri ve yakın arkadaşlarıyla konuşan yarışmacılar duygusal anlar yaşadı. Yakın arkadaşı Danla Bilic ile konuşan Cemal Can, gözyaşlarına boğuldu.
Giriş Tarihi: 01.07.2020 11:20 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020 11:23
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