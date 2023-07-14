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Çelik sevgilisiyle ilk kez görüntülendi! 10 yıllık aşkı bakın kim çıktı

1991 yılında İzel-Çelik-Ercan üçlüsü olarak müzik hayatına başlamış, daha sonra kariyerine solo olarak devam etmişti. 'Hercai', 'Ateşteyim', 'Meyhaneci', 'Kızımız Olacaktı', 'Yaman Sevda' adlı şarkılarıyla hafızalara kazınan şarkıcı 2002-2005 yılları arasında Buket Saygı ile evli kalmıştı. Çelik, şimdi ise el ele görüntülendiği sevgilisiyle gündem oldu. Ünlü şarkıcı, 10 yıldır aşk yaşadığı öğretmen sevgilisiyle ilk kez kameralara yansıdı. İşte Çelik'in sır gibi sakladığı sevgilisi...

Giriş Tarihi: 14.07.2023 16:12
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Çelik sevgilisiyle ilk kez görüntülendi! 10 yıllık aşkı bakın kim çıktı

Pop müziğin efsane isimlerinden olan Çelik, 2002-2005 yılları arasında Buket Saygı ile evli kalmıştı.

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Çelik sevgilisiyle ilk kez görüntülendi! 10 yıllık aşkı bakın kim çıktı

90'lı yıllara damgasını vuran 57 yaşındaki şarkıcı, yaklaşıl 10 yıldır birliktelik yaşadığı sevgilisiyle ilk kez Nişantaşı'nda el ele görüntülendi.

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Çelik sevgilisiyle ilk kez görüntülendi! 10 yıllık aşkı bakın kim çıktı

Çelik, karşısında bir anda basın mensuplarını görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Ünlü şarkıcının sevgilisinin de öğretmenlik yaptığı öğrenildi.

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Çelik sevgilisiyle ilk kez görüntülendi! 10 yıllık aşkı bakın kim çıktı

İşte Çelik başta olmak üzere ünlü isimlerin sevgilileri ve eşleri...

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Çelik sevgilisiyle ilk kez görüntülendi! 10 yıllık aşkı bakın kim çıktı

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