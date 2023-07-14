Çelik sevgilisiyle ilk kez görüntülendi! 10 yıllık aşkı bakın kim çıktı

1991 yılında İzel-Çelik-Ercan üçlüsü olarak müzik hayatına başlamış, daha sonra kariyerine solo olarak devam etmişti. 'Hercai', 'Ateşteyim', 'Meyhaneci', 'Kızımız Olacaktı', 'Yaman Sevda' adlı şarkılarıyla hafızalara kazınan şarkıcı 2002-2005 yılları arasında Buket Saygı ile evli kalmıştı. Çelik, şimdi ise el ele görüntülendiği sevgilisiyle gündem oldu. Ünlü şarkıcı, 10 yıldır aşk yaşadığı öğretmen sevgilisiyle ilk kez kameralara yansıdı. İşte Çelik'in sır gibi sakladığı sevgilisi...