Cedi Osman Ebru Şahin için kesenin ağzını açtı! Alaçatı'da lüks villa kiraladı

Cedi Osman, geçen yaz Ebru Şahin'le aşkının başladığı Alaçatı'dan villa kiraladı. Ünlü basketbolcunun yazı oyuncu sevgilisiyle birlikte geçirmek için tuttuğu havuzlu ve 4 odalı lüks villanın sezonluk kirası 350 bin TL. Yaz aylarının büyük kısmını Ebru Şahin'le Alaçatı'da tatil yaparak geçirmeyi planlayan Cedi Osman'ın aşkına yaptığı bu hamlesi, "Cedi, sürpriziyle Şahin'i uçurdu" yorumları yaptırdı.