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Cedi Osman Ebru Şahin için kesenin ağzını açtı! Alaçatı'da lüks villa kiraladı

Cedi Osman, geçen yaz Ebru Şahin'le aşkının başladığı Alaçatı'dan villa kiraladı. Ünlü basketbolcunun yazı oyuncu sevgilisiyle birlikte geçirmek için tuttuğu havuzlu ve 4 odalı lüks villanın sezonluk kirası 350 bin TL. Yaz aylarının büyük kısmını Ebru Şahin'le Alaçatı'da tatil yaparak geçirmeyi planlayan Cedi Osman'ın aşkına yaptığı bu hamlesi, "Cedi, sürpriziyle Şahin'i uçurdu" yorumları yaptırdı.

Giriş Tarihi: 09.05.2021 09:55 Güncelleme Tarihi: 09.05.2021 09:55
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Cedi Osman Ebru Şahin için kesenin ağzını açtı! Alaçatı'da lüks villa kiraladı

NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, bulduğu her fırsatta Türkiye'ye geldi.

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Cedi Osman Ebru Şahin için kesenin ağzını açtı! Alaçatı'da lüks villa kiraladı

Genç basketbolcunun, hiç üşenmeden kilometrelerce yol kat etmesinin başlıca nedeni ise geçtiğimiz yazdan beri aşk yaşadığı Ebru Şahin'den başkası değildi…

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Cedi Osman Ebru Şahin için kesenin ağzını açtı! Alaçatı'da lüks villa kiraladı

Aşkları 2020 yazında Çeşme'de başlayan genç çift, zor da olsa uzun mesafeye rağmen beraberliklerini doludizgin sürdürdü.

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Cedi Osman Ebru Şahin için kesenin ağzını açtı! Alaçatı'da lüks villa kiraladı

KESENİN AĞZINI AÇTI
Cedi Osman'ın ABD'den güzel oyuncunun rol aldığı Hercai dizisinin çekimlerinin olduğu Mardin'e yaptığı 10 bin kilometrelik yolculuklar da aşkının kanıtıydı.

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Cedi Osman Ebru Şahin için kesenin ağzını açtı! Alaçatı'da lüks villa kiraladı

Yıldız basketbolcu şimdi de Ebru Şahin'le daha fazla vakit geçirmek için kesenin ağzını açtı.