Çarpışma oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ göçmen çıktı

Çarpışma'nın yıldızı Kıvanç Tatlıtuğ sevenlerinin dikkatlerini üzerine çekti. Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ Çarpışma dizisindeki Kadir Adalı rolüyle herkesi mest etti. Çarpışma'nın son bolü yine Türkiye'nin gündemine otururken, Kıvanç Tatlıtuğ özel hayatıyla dikkat çekti. Aslen nereli olduğu merak edilen Kıvanç Tatlıtuğ'un göçmen bir ailenin oğlu olduğunu öğrenen sevenleri şaşkınlığa uğradı.