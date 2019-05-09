29 Kasım 2024, Cuma
Çarpışma oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ göçmen çıktı
Çarpışma dizisinin Kadir'i Kıvanç Tatlıtuğ, hayranları tarafından adeta mercek altına alındı. Yakışıklı oyuncunun Çarpışma'daki karekteri Kadir'i beğenen izleyici, Kıvanç Tatlıtuğ'un özel hayatını araştırır oldu. Çarpışma ile dizilere yeniden dönüş yapan Kıvanç Tatlıtuğ memleketi ile sevenlerini şaşkına çevirdi. İzmirli olarak bilinen Kıvanç Tatlıtuğ'un ailesinin Türkiye'ye yıllar önce geldiği ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 09.05.2019 10:11 Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 14:32