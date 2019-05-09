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Çarpışma oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ göçmen çıktı

Çarpışma dizisinin Kadir'i Kıvanç Tatlıtuğ, hayranları tarafından adeta mercek altına alındı. Yakışıklı oyuncunun Çarpışma'daki karekteri Kadir'i beğenen izleyici, Kıvanç Tatlıtuğ'un özel hayatını araştırır oldu. Çarpışma ile dizilere yeniden dönüş yapan Kıvanç Tatlıtuğ memleketi ile sevenlerini şaşkına çevirdi. İzmirli olarak bilinen Kıvanç Tatlıtuğ'un ailesinin Türkiye'ye yıllar önce geldiği ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 09.05.2019 10:11 Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 14:32
Çarpışma oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ göçmen çıktı

Çarpışma'nın yıldızı Kıvanç Tatlıtuğ sevenlerinin dikkatlerini üzerine çekti. Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ Çarpışma dizisindeki Kadir Adalı rolüyle herkesi mest etti. Çarpışma'nın son bolü yine Türkiye'nin gündemine otururken, Kıvanç Tatlıtuğ özel hayatıyla dikkat çekti. Aslen nereli olduğu merak edilen Kıvanç Tatlıtuğ'un göçmen bir ailenin oğlu olduğunu öğrenen sevenleri şaşkınlığa uğradı.

Çarpışma oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ göçmen çıktı

Tolga Sarıtaş - Sivas

Çarpışma oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ göçmen çıktı

Çağatay Ulusoy - Anne Boşnak, baba Bulgaristan göçmeni

Çarpışma oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ göçmen çıktı

Neslihan Atagül - Anne tarafı Rus, baba tarafı Çerkez

Çarpışma oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ göçmen çıktı

Burak Özçivit - Gaziantep

Çarpışma oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ göçmen çıktı

Can Yaman - Yugoslavya

Çarpışma oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ göçmen çıktı

Orhan Gencebay - Samsun

Çarpışma oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ göçmen çıktı

Ferdi Tayfur - Adana

Çarpışma oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ göçmen çıktı

Oya Aydoğan - Erzincan

Çarpışma oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ göçmen çıktı

Türkan Şoray - İstanbul

Çarpışma oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ göçmen çıktı

Engin Altan Düzyatan - İzmir

Çarpışma oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ göçmen çıktı

Banu Alkan - Dubrovnik, Yugoslavya

Çarpışma oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ göçmen çıktı

Cüneyt Arkın - Eskişehir

Çarpışma oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ göçmen çıktı

Didem Balçın - Ankara

Çarpışma oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ göçmen çıktı

Eren Vurdem - Konya

Çarpışma oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ göçmen çıktı

Berk Oktay - Ankara

Çarpışma oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ göçmen çıktı

Erdem Yener - Hatay

Çarpışma oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ göçmen çıktı

Elçin Sangu - İstanbul

Çarpışma oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ göçmen çıktı

Barış Arduç - Ankara

Çarpışma oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ göçmen çıktı

Salih Bademci - İzmir

Çarpışma oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ göçmen çıktı

Şinasi Yurtsever - Malatya

Çarpışma oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ göçmen çıktı

Emre Aydın - Isparta

Çarpışma oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ göçmen çıktı

Keremcem - Muğla

Çarpışma oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ göçmen çıktı

Vildan Atasever - Erzurum

Çarpışma oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ göçmen çıktı

HİLAL ALTINBİLEK - İZMİR

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha karakterine Hilal Altınbilek hayat veriyor. Hilal Altınbilek, 21 Ocak 1991'de İzmir'de dünyaya geldi.