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Canan Karatay yine ezber bozdu! Sürdüğünüz an D vitaminini yok ediyor! 20 dakika içinde...

Prof. Dr. Canan Karatay, yaptığı ezber bozan açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Doğru bilinen yanlışlar hakkında vatandaşları sık sık uyaran Karatay, vücudumuz için önemli bir kaynak olan D vitamini hakkında bazı bilgiler verdi. Ünlü hekim, yazın güneşten korunmak için sürdüğümüz kremlerin yerine bakın ne önerdi. Duyunca çok şaşıracaksınız...

ahaber.com.tr
Giriş: 01.07.2024 11:49 Güncelleme: 01.07.2024 11:49
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Canan Karatay yine ezber bozdu! Sürdüğünüz an D vitaminini yok ediyor! 20 dakika içinde...

Prof. Dr. Canan Karatay, her yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle güneş koruyucularının kullanımıyla ilgili önemli uyarılarda bulunan Karatay, bakıın neler söyledi.

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Canan Karatay yine ezber bozdu! Sürdüğünüz an D vitaminini yok ediyor! 20 dakika içinde...

D VİTAMİNİ KOLESTROL VARSA ÜRETİLİR!

Güneşin en önemli etkisinin ciltte d vitamini üretmeye etkisi olduğuna dikkat çeken Karatay, bu duruma açıklık getiriyor. Ciltteki D vitaminin yalnızca kolestrol varsa üretileceğinin altını çizen Prof. Dr. Canan Karatay, kolestrol yoksa D vitaminin üretilemeyeceğini söylüyor.

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Canan Karatay yine ezber bozdu! Sürdüğünüz an D vitaminini yok ediyor! 20 dakika içinde...

GÜNEŞ KORUYUCU KULLANMAYIN!

Karatay, D vitamini üretimi için herhangi bir koruyucunun olmaması gerektiğini söylüyor. Koruyucuların kansere neden olduğunun altını çizen Karatay, güneş koruyucularından uzak durulması gerektiğinin altını çiziyor.

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Canan Karatay yine ezber bozdu! Sürdüğünüz an D vitaminini yok ediyor! 20 dakika içinde...

20 DAKİKADA 20 BİN ÜNİTE D VİTAMİNİ ÜRETİYOR!

Prof. Dr. Canan Karatay, gün içinde güneş ışınlarından yararlanılması gerektiğini belirtiyor. Güneş ışınlarından kaçan ve koruyucular kullanan bireylerin D vitamini üretimini engellediğini söylüyor.

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Canan Karatay yine ezber bozdu! Sürdüğünüz an D vitaminini yok ediyor! 20 dakika içinde...

GÜNEŞ KORUYUCU YERİNE BUNU KULLANIN!

A, D ve K vitamini bakımından zengin bir içeriğe sahip olan zeytinyağının vücuda sürülebileceğini söyleyen Karatay, güneş ışınları sebebiyle kuruyan cilde zeytinyağı müdahelesi yapılabileceğini belirtiyor.