Canan Karatay yine ezber bozdu! Sürdüğünüz an D vitaminini yok ediyor! 20 dakika içinde...

Prof. Dr. Canan Karatay, yaptığı ezber bozan açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Doğru bilinen yanlışlar hakkında vatandaşları sık sık uyaran Karatay, vücudumuz için önemli bir kaynak olan D vitamini hakkında bazı bilgiler verdi. Ünlü hekim, yazın güneşten korunmak için sürdüğümüz kremlerin yerine bakın ne önerdi. Duyunca çok şaşıracaksınız...