27 Eylül 2025, Cumartesi
Can Borcu'nun Sermine'si Seray Gözler Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızıyla evliymiş!
Usta oyuncu Seray Gözler, atv ekranlarının fenomen dizisi Can Borcu'nun ikinci sezonuna 'Sermine' karakteriyle dahil oldu. Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölüm öncesi hayatı merak edilip araştırılan oyuncunun eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Seray Gözler meğerse Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızıyla evliymiş!
Giriş Tarihi: 27.09.2025 16:39 Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 16:39