Can Borcu'nun Sermine'si Seray Gözler Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızıyla evliymiş!

Usta oyuncu Seray Gözler, atv ekranlarının fenomen dizisi Can Borcu'nun ikinci sezonuna 'Sermine' karakteriyle dahil oldu. Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölüm öncesi hayatı merak edilip araştırılan oyuncunun eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Seray Gözler meğerse Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızıyla evliymiş!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.09.2025 16:39 Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 16:39
atv ekranlarına damga vuran "Can Borcu" dizisine "Sermine" karakteriyle Seray Gözler, dahil olmuştu.

Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölüm öncesi usta oyuncunun hayatı da merak konusu oldu.

Kariyeri boyunca sayısız projede rol alan ve performansıyla izleyicilerin beğenisini toplayan Gözler'in eşiyle ilgili şaşırtıcı bir detay ortaya çıktı.

Gözler'in uzun yıllardır evli olduğu eşi "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinin Mesut'u Saydam Yeniay'dan başkası değil...

Saydam Yeniay

Seray Gözler ve eşi Saydam Yeniay

Seray Gözler ve eşi Saydam Yeniay

Saydam Yeniay