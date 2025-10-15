15 Ekim 2025, Çarşamba
Can Borcu'nun Ferit'i Demircan Kaçel o oyuncuyla aşk yaşamış! Meğer eski sevgilisiyle aynı dizide...
Bu akşam final bölümüyle atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Can Borcu dizisinde Ferit karakterine hayat veren Demircan Kaçel, hakkında ortaya çıkan gerçek hayranlarını şaşırttı. Başarılı oyuncu meğer yıllar önce aynı dizinin setine tanıştığı bir oyuncuyla aşk yaşamış! İşte Demircan Kaçel'in eski sevgilisi...
Giriş Tarihi: 15.10.2025 16:15 Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 16:15