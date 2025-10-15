Can Borcu’nun Ferit’i Demircan Kaçel o oyuncuyla aşk yaşamış! Meğer eski sevgilisiyle aynı dizide...

15 Ekim 2025, Çarşamba

Bu akşam final bölümüyle atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Can Borcu dizisinde Ferit karakterine hayat veren Demircan Kaçel, hakkında ortaya çıkan gerçek hayranlarını şaşırttı. Başarılı oyuncu meğer yıllar önce aynı dizinin setine tanıştığı bir oyuncuyla aşk yaşamış! İşte Demircan Kaçel'in eski sevgilisi...

İki sezondur atv ekranlarında yayınlanan Can Borcu dizisi bu akşam final bölümüyle izleyiciyle buluşuyor.

28. bölümüyle son kez ekranlara gelecek dizide Ferit karakteriyle büyük beğeni toplayan oyuncu Demircan Kaçel, final öncesi özel hayatıyla gündeme geldi.

Başarılı oyuncu hakkında ortaya çıkan gerçek, hayranlarını şaşırttı!

Kaçel, meğer yıllar önce rol arkadaşı Nazlı Senem Ünal ile aşk yaşamış!

Demircan Kaçel, "Üç Kız Kardeş" dizisinde Mesut, Ünal ise Mine karakterini canlandırıyordu. Set ortamında başlayan arkadaşlık, kısa süre sonra aşka dönüşmüştü.

ESKİ AŞKI ORTAYA ÇIKTI

Demircan Kaçel, "Üç Kız Kardeş" dizisinde Mesut, Ünal ise Mine karakterini canlandırıyordu. Set ortamında başlayan arkadaşlık, kısa süre sonra aşka dönüşmüştü.

Nazlı Senem Ünal