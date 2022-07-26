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Çağlar Ökten'le konuşan Seda Sayan ağzını bozdu! O anlar olay oldu! "Sen kimsin oğlum"

24 Nisan'da Çağlar Ökten'le nikah masasına oturan Seda Sayan, tatil turuna devam etti. Amsterdam'ın ardından eşiyle Mikanos'a giden şarkıcı, paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Aşk paylaşımlarıyla dikkat çeken çift bu kez çok farklı şekilde gündeme geldi. Çağlar Ökten'le muhabbete dalan Seda Sayan'ın "Sen kimsin oğlum" deyip ağzını bozdu. O anlar sosyal medyaya damga vururken Sayan'ın kime gönderme yaptığı merak konusu oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.07.2022 11:22 Güncelleme Tarihi: 26.07.2022 11:23
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Çağlar Ökten’le konuşan Seda Sayan ağzını bozdu! O anlar olay oldu! Sen kimsin oğlum

Ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, müzisyen Çağlar Ökten ile 24 Nisan'da sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu.

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Çağlar Ökten’le konuşan Seda Sayan ağzını bozdu! O anlar olay oldu! Sen kimsin oğlum

Nikahın ardından tatil turuna çıkan çift, Paris ve Amsterdam'ın ardından son olarak Yunanistan'ın Mikonos Adası'na gitti.

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Çağlar Ökten’le konuşan Seda Sayan ağzını bozdu! O anlar olay oldu! Sen kimsin oğlum

Romantik tatillerinden paylaşım yapmayı ihmal etmeyen çift, aşk dolu pozlarıyla sık sık adlarından söz ettirdi.

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Çağlar Ökten’le konuşan Seda Sayan ağzını bozdu! O anlar olay oldu! Sen kimsin oğlum

HAMAM BÖCEĞİ MUHABBETİ

Ancak çift, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Çağlar Ökten'in "hamam böceği" muhabbeti eşi Seda Sayan'ı kızdırdı.

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Çağlar Ökten’le konuşan Seda Sayan ağzını bozdu! O anlar olay oldu! Sen kimsin oğlum

Çağlar Ökten, eşine "Biraz önce ilginç bir bilgi okudum, onu seninle paylaşmak istiyorum. Hamam böcekleri bizden tiksiniyor, gidip bir de temizleniyorlarmış" diyerek ilginç bir muhabbet başlattı.