Çağlar Ökten'le konuşan Seda Sayan ağzını bozdu! O anlar olay oldu! "Sen kimsin oğlum"

24 Nisan'da Çağlar Ökten'le nikah masasına oturan Seda Sayan, tatil turuna devam etti. Amsterdam'ın ardından eşiyle Mikanos'a giden şarkıcı, paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Aşk paylaşımlarıyla dikkat çeken çift bu kez çok farklı şekilde gündeme geldi. Çağlar Ökten'le muhabbete dalan Seda Sayan'ın "Sen kimsin oğlum" deyip ağzını bozdu. O anlar sosyal medyaya damga vururken Sayan'ın kime gönderme yaptığı merak konusu oldu. İşte detaylar...