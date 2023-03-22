Çağla Şıkel’den çocuklarına duygusal mesaj: Uzaklardan izlemeye devam edeceğim

Çağla Şıkel paylaşımına şu notu yazdı:

"Anaokul, ilkokul, ortaokul şimdi liseye geçiyor biri... Allahım ne geldim gittim, ne oyunlar oynadık ne yağmurlarda ıslandık burada. Bir sürü yavruyla da onca anı biriktirmişim tadını çıkarmışım ne büyük şans! Şimdilerde okula geldim istemiyorlar haliyle ama olsun, ben uzaklardan nasıl hızlı büyüdüğünüzü izlemeye devam edeceğim."