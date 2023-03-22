22 Mart 2023, Çarşamba
Çağla Şıkel’den çocuklarına duygusal mesaj: Uzaklardan izlemeye devam edeceğim
2015 yılında Emre Altuğ ile boşanmasının ardından hayatına kimseyi almayan Çağla Şıkel, Nail Gönenli ile yaşadığı aşkla magazin gündemine damga vurdu. 8 yıl sonra aradığı mutluluğu bulan ünlü model son olarak sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Çocuklarının büyüme sürecine dair hislerini paylaşan Şıkel duygusal bir not da yazdı.
Giriş Tarihi: 22.03.2023 16:29 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 16:29
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