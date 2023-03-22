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Çağla Şıkel’den çocuklarına duygusal mesaj: Uzaklardan izlemeye devam edeceğim

2015 yılında Emre Altuğ ile boşanmasının ardından hayatına kimseyi almayan Çağla Şıkel, Nail Gönenli ile yaşadığı aşkla magazin gündemine damga vurdu. 8 yıl sonra aradığı mutluluğu bulan ünlü model son olarak sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Çocuklarının büyüme sürecine dair hislerini paylaşan Şıkel duygusal bir not da yazdı.

Giriş Tarihi: 22.03.2023 16:29 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 16:29
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Çağla Şıkel’den çocuklarına duygusal mesaj: Uzaklardan izlemeye devam edeceğim

Emre Altuğ ile ayrılığının ardından aradığı aşkı Nail Gönenli'de bulan Çağla Şıkel son olarak yaptığı paylaşımla gündem oldu.

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Çağla Şıkel’den çocuklarına duygusal mesaj: Uzaklardan izlemeye devam edeceğim

Çocuklarının ne kadar büyüdüğü hakkında bir paylaşım yapan ünlü model büyük oğlu Kuzey üzerinden duygusal bir paylaşıma imza attı.

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Çağla Şıkel’den çocuklarına duygusal mesaj: Uzaklardan izlemeye devam edeceğim

Çağla Şıkel paylaşımına şu notu yazdı:

"Anaokul, ilkokul, ortaokul şimdi liseye geçiyor biri... Allahım ne geldim gittim, ne oyunlar oynadık ne yağmurlarda ıslandık burada. Bir sürü yavruyla da onca anı biriktirmişim tadını çıkarmışım ne büyük şans! Şimdilerde okula geldim istemiyorlar haliyle ama olsun, ben uzaklardan nasıl hızlı büyüdüğünüzü izlemeye devam edeceğim."

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Çağla Şıkel’den çocuklarına duygusal mesaj: Uzaklardan izlemeye devam edeceğim

Şıkel'in paylaşımı sonrası çocukları Kuzey ve Uzay'ın son halleri merak konusu oldu. İşte Çağla Şıkel ve Emre Altuğ'un çocukları...

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Çağla Şıkel’den çocuklarına duygusal mesaj: Uzaklardan izlemeye devam edeceğim