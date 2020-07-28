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Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder’in 5 yıllık evliliği bitti!
Çok Güzel Hareketler Bunlar setinde tanışan Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder 5 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Bir çocukları bulunan çiftin geçtiğimiz günlerde boşanmak için mahkemeye başvurmuştu. Parlak'ın maddi durumunun Türkiye koşullarının üzerinde olmasına rağmen eşine ekonomik baskı ve psikolojik şiddet uyguladığı iddiaları gündeme gelirken çiftin evlilik bugün görülen dava ile bitti.
Giriş Tarihi: 28.07.2020 14:39 Güncelleme Tarihi: 28.07.2020 14:40
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