Bu iş için kullanıldığını kimse bilmiyordu! Kim Milyoner Olmak İster 873.yeni bölüm soru ve cevapları...

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster'in 873.yeni bölümü bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Kim Milyoner Olmak İster'in 873.yeni bölümü birbirinden farklı yarışmacılara ve ilginç sorulara sahne oldu. Özellikle 30.000 TL değerindeki ''Hangisi, bugün silgi adı verilen ürün bulunmadan önce kurşun kalemle yazılanları silmek için kullanılan başlıca araçlardan biridir?'' sorusunun doğru cevabı herkesi şaşırttı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in 873.yeni bölümünde yarışmacılara yöneltilen tüm sorular ve cevapları...

Giriş Tarihi: 08.03.2020 01:38 Güncelleme Tarihi: 08.03.2020 01:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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