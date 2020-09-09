Bodyguard 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'ten flaş açıklama! Bodyguard yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Bodyguard 2. sezon ne zaman başlayacak? Dünyanın en büyük dizi ve film izleme platformları arasında yer alan Netflix'in sevilen dizisi Bodyguard'ın ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Dizi yayınlandığı ilk günden itibaren büyük izleme kitlelerine ulaşıyor. Konusu ve oyuncu kadrosu dikkat çeken dizinin 2. sezon yayın tarihi araştırılıyor. Peki, Bodyguard 2. sezon ne zaman başlayacak? Bodyguard yeni sezon tarihi belli oldu mu? Merak edilen detaylar habeimizde...