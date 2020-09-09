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Haberler Galeri Bodyguard 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'ten flaş açıklama! Bodyguard yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Bodyguard 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'ten flaş açıklama! Bodyguard yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Bodyguard 2. sezon ne zaman başlayacak? Dünyanın en büyük dizi ve film izleme platformları arasında yer alan Netflix'in sevilen dizisi Bodyguard'ın ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Dizi yayınlandığı ilk günden itibaren büyük izleme kitlelerine ulaşıyor. Konusu ve oyuncu kadrosu dikkat çeken dizinin 2. sezon yayın tarihi araştırılıyor. Peki, Bodyguard 2. sezon ne zaman başlayacak? Bodyguard yeni sezon tarihi belli oldu mu? Merak edilen detaylar habeimizde...

Giriş Tarihi: 09.09.2020 23:26 Güncelleme Tarihi: 09.09.2020 23:32
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Bodyguard 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'ten flaş açıklama! Bodyguard yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Bodyguard 2. sezon ne zaman başlayacak? Bodyguard yeni sezon tarihi belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Son yıllarda drama kategorisi dizilerde birbirinden değerli yapımlar yayınlayan BBC One' nin son dönemlere damga vuran Bodyguard'ın yeni sezonun ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, Bodyguard 2. sezon ne zaman başlayacak? Bodyguard yeni sezon tarihi belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bodyguard 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'ten flaş açıklama! Bodyguard yeni sezon tarihi belli oldu mu?

BODYGUARD 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dizinin yaratıcısı Jed Mercurio'nun açıklamalarına göre kendisinin dizinin ikinci sezonu ile ilgili çok harika fikirlerinin olduğunu söylemişti. Dizinin 2.sezonu kesin olarak gelecek ama net bir tarih şu an için yok.

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Bodyguard 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'ten flaş açıklama! Bodyguard yeni sezon tarihi belli oldu mu?

BODYGUARD DİZİSİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Line Of Duty isimli yapımda ortaya koyduğu başarılı çalışma ile adından söz ettiren Jed Mercurio imzası taşıyan yapım başta İngiltere olmak üzere yayınlandığı tüm ülkelerde yüksek izlenme oranlarını yakaladı.

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Bodyguard 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'ten flaş açıklama! Bodyguard yeni sezon tarihi belli oldu mu?

BODYGUARD OYUNCULARI KİMLERDİR?

Televizyon tarihinin en büyük bütçeli yapımlarından Game of Thrones ile dünyaya açılan Richard Madden' in David Budd karakteriyle karşımıza çıktığı dizide İçişleri Bakanı Montague' yi ise dizinin yaratıcısı Mercurio' nun daha önce Line Of Duty' de çalıştığı Keeley Hawes oynuyor. Dizide ayrıca Gina McKee ve Sophie Rundle gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

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Bodyguard 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'ten flaş açıklama! Bodyguard yeni sezon tarihi belli oldu mu?

BODYGUARD KONUSU

İngiliz ordusunda uzun yıllar görev yapmış ve vatanına gazi olarak geri döndükten sonra İngiliz Polis Teşkilatı birimlerinden Londra Metropolitan Polisi'nin Özel Koruma biriminde görev almaya başlayan David Budd, askerliğinin getirdiği psikolojik sorunlar sebebiyle eşinden ayrı yaşamaktadır. İki çocuğu olan Budd, çocuklarını ziyaret süresinin sonunda annelerine teslim etmek üzere bindiği tren yolculuğunda bir terör saldırısıyla karşı karşıya kalır. Görevde olmamasına rağmen buradaki başarısıyla terfi kazanır.