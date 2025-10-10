10 Ekim 2025, Cuma
Bizim Aile'nin Alev'i yıllara meydan okuyor! 68 yaşındaki Itır Esen'in son haline bakın
Yeşilçam'ın unutulmaz filmi 'Bizim Aile'de canlandırdığı Alev karakteriyle hafızalara kazınan Itır Esen, son haliyle görenleri şoke etti. Yıllar önce, Münir Özkul, Adile Naşit, Tarık Akan, Şener Şen, Ayşen Gruda ve Halit Akçatepe gibi usta oyuncularla kamera karşısına geçen Esen, 68 yaşına rağmen güzelliği ve zarafetiyle yıllara meydan okuyor.
Giriş Tarihi: 10.10.2025 12:46 Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 12:46