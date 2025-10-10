Bizim Aile’nin Alev’i yıllara meydan okuyor! 68 yaşındaki Itır Esen’in son haline bakın

10 Ekim 2025, Cuma

Yeşilçam'ın unutulmaz filmi 'Bizim Aile'de canlandırdığı Alev karakteriyle hafızalara kazınan Itır Esen, son haliyle görenleri şoke etti. Yıllar önce, Münir Özkul, Adile Naşit, Tarık Akan, Şener Şen, Ayşen Gruda ve Halit Akçatepe gibi usta oyuncularla kamera karşısına geçen Esen, 68 yaşına rağmen güzelliği ve zarafetiyle yıllara meydan okuyor.

Giriş Tarihi: 10.10.2025 12:46 Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 12:46
Yönetmenliğini Ergin Orbey'in yaptığı, senaryosunu Sadık Şendil'in kaleme aldığı 1975 yapımı Yeşilçam klasiği "Bizim Aile", günüzmüzde de ilgiyle izlenmeye devam ediyor.

Münir Özkul, Adile Naşit, Tarık Akan, Şener Şen, Ayşen Gruda ve Halit Akçatepe gibi isimler yer aldığı filmin yeniden TV'de yayınlanması üzerine "Alev" karakterini canlandıran Itır Esen'in son hali merak edildi.

Masum bakışlarıyla hafızalara kazınan ve şimdilerde 68 yaşında olan Esen, güzelliğiyle yıllara meydan okuyor.

Sosyal medyada paylaşılan son fotoğraflarını gören bazı takipçileri, "Hala çok güzel" ve "Yıllar onu teğet geçmiş" yorumlarda bulunuyor.

İşte Itır Esen'in son hali

Itır Esen'in son hali

