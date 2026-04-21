Biricik Suden kendini böyle savundu: "Sözlerim saptırıldı"
Türkiye'yi yasa boğan okul saldırıları sonrası yaptığı skandal paylaşımıyla sosyal medyada tepki çeken Biricik Suden, suskunluğunu bozdu. Mazhar Alanson'un eşi Suden, gelen ağır eleştirilere yanıt verirken "duruşundan ödün vermeyeceğini" vurguladı.
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırıları Türkiye'yi yasa boğarken, Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'in sosyal medya üzerinden verdiği yanıt magazin gündeminde deprem etkisi yarattı. Gelen tepkiler ve Demet Akalın'ın sert eleştirilerinin ardından Suden, sessizliğini bozarak yeni bir açıklama yaptı.
OLAYIN GEÇMİŞİ: "KAS GELİŞİMİMİ RİSKE ATAMAM"
Ülke genelinde taziye mesajları yayımlanırken, bir takipçisinin "Neden okul olayı ile ilgili reaksiyonsuzsun?" sorusuna Biricik Suden şu yanıtı vermişti:
"Kortizol seviyemi ve kas gelişimimi riske atamam! Negatif enerjiyle beslenmek yerine enerjimi daha yapıcı şeylere saklıyorum."
DEMET AKALIN: BÜYÜK REZİLLİK
Bu sözler sosyal medyada "duyarsızlık" olarak nitelendirilmiş ve kısa sürede eleştiri oklarının hedefi olmuştu.
Suden'in açıklamasına en sert tepki şarkıcı Demet Akalın'dan gelmişti. Akalın, Suden'in spor tutkusuna ve kullandığı emojilere atıfta bulunarak şu ifadeleri kullanmıştı:
"Adına laleler şarkı yazılan kadın, bir an önce iğneleri bırak. Gerçekten insanların acıları varken toprak olacak o kaslarını düşünmen büyük rezillik! Biraz merhamet! Umarım Batu Hoca seni o spor salonundan kovar! Şampiyon bir baba bunu yapar. Hakikaten '😜' emojisini nasıl koyabildin?
Hakkındaki tepkilerin çığ gibi büyümesi üzerine Suden, sessizliğini bozdu. Sözlerinin saptırıldığını belirten ünlü isim şu ifadeleri kullandı:
"Ülkemizde yaşanan trajik olayın ardından paylaştığım metin; acılardan rant devşiren, dijital dünyada duyarlılığı şova dönüştüren ancak telefonlarını bıraktıkları an hayatlarına hiçbir şey olmamış gibi devam eden kişi ve bazı yayın organları tarafından saptırılmıştır.
Bana gelen, 'Olayla ilgili paylaşım yap' baskılarına toplu bir cevap olarak verdiğim, ancak üslubu sebebiyle yanlış anlaşılmaya müsait olan ifadem üzerinden arzu ettikleri etkileşimi almış olabilirler. Beni tanıyanların bildiği üzere; bu tür acıların son bulması için sosyal medya histerisine değil, akla ve bilime sığınmalıyız. Bu tür iftiracılar yüzünden duruşumdan ödün vermeyeceğimi, üretmeye ve takipçilerimle paylaştığım disiplinli yaşam rutinime devam edeceğimi bilmenizi isterim."
