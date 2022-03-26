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Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı İbrahim Çelikkol’dan ayrılık açıklaması! Mihre Çelikkol ile boşanıyor mu?
Bir Zamanlar Çukurova'nın yakışıklı oyuncusu İbrahim Çelikkol ve eşi Mihre Çelikkol'un evleri ayırdıkları ve boşanacakları iddia edilmişti. Mihre Çelikkol'un, eşiyle çekilmiş fotoğraflarından bazılarını Instagram'dan kaldırması da bu dedikoduları güçlendirmişti. Önceki gün oğlu Ali ile menajerlik şirketinden çıkarken görüntülenen yakışıklı oyuncudan ayrılık açıklaması geldi. İşte İbrahim Çelikkol'un açıklamaları...
Giriş Tarihi: 26.03.2022 09:32Güncelleme Tarihi: 26.03.2022 09:32