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Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı İbrahim Çelikkol’dan ayrılık açıklaması! Mihre Çelikkol ile boşanıyor mu?

Bir Zamanlar Çukurova'nın yakışıklı oyuncusu İbrahim Çelikkol ve eşi Mihre Çelikkol'un evleri ayırdıkları ve boşanacakları iddia edilmişti. Mihre Çelikkol'un, eşiyle çekilmiş fotoğraflarından bazılarını Instagram'dan kaldırması da bu dedikoduları güçlendirmişti. Önceki gün oğlu Ali ile menajerlik şirketinden çıkarken görüntülenen yakışıklı oyuncudan ayrılık açıklaması geldi. İşte İbrahim Çelikkol'un açıklamaları...

Giriş Tarihi: 26.03.2022 09:32 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022 09:32
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Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı İbrahim Çelikkol’dan ayrılık açıklaması! Mihre Çelikkol ile boşanıyor mu?

Atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Hakan Gümüşoğlu karakterine hayat veren İbrahim Çelikkol ve eşi Mihre Çelikkol'un geçtiğimiz Haziran ayında aralarının kötü olduğu, boşanacakları konuşulmuştu.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı İbrahim Çelikkol’dan ayrılık açıklaması! Mihre Çelikkol ile boşanıyor mu?

Mihre Çelikol'un, eşiyle çekilmiş fotoğraflarından bazılarını Instagram'dan kaldırması da bu dedikoduları tetiklemişti. Ayrılık itirafı ise Mihre Çelikkol'dan gelmişti.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı İbrahim Çelikkol’dan ayrılık açıklaması! Mihre Çelikkol ile boşanıyor mu?

"AYRILIK AŞAMASINDAYIZ" DEMİŞTİ

Mihre Çelikkol, "Evet böyle bir aşamadayız. Ama henüz resmiyete dökülmüş bir durum yok" ifadelerini kullanmıştı.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı İbrahim Çelikkol’dan ayrılık açıklaması! Mihre Çelikkol ile boşanıyor mu?

Önceki gün görüntülenen İbrahim Çelikkol'dan ilk açıklama geldi.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı İbrahim Çelikkol’dan ayrılık açıklaması! Mihre Çelikkol ile boşanıyor mu?

Oğlu Ali ile birlikte menajerlik şirketine giden ve tek kolundaki askı ile dikkat çeken Çelikkol, "Omuzda kas ezilmesi vardı, spor yaparken oldu. Biraz böyle kalacak, ciddi bir sorun yok" dedi.