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Bir Zamanlar Çukurova’nın Gülten’i Selin Genç de estetik harikası çıktı! Eski hali şoke etti

Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Gülten karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Selin Genç, ekranın parlayan yıldızlarından oldu. Yurtdışında da geniş hayran kitlesine sahip olan Genç, oyunculuğu kadar güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı. Paylaşımlarıyla sosyal medyada fırtınalar estiren Genç'in yıllar önceki fotoğrafları görenleri şaşırttı. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç'in estetiksiz hali...

Giriş Tarihi: 20.01.2022 14:02
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Bir Zamanlar Çukurova’nın Gülten’i Selin Genç de estetik harikası çıktı! Eski hali şoke etti

Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel oyuncusu Selin Genç, ekranın en sevilen isimlerinden oldu. Güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Genç'in estetiksiz hali şoke etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bir Zamanlar Çukurova’nın Gülten’i Selin Genç de estetik harikası çıktı! Eski hali şoke etti

İşte Selin Genç ve birçok ünlü ismin estetiksiz hali...

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Gülten’i Selin Genç de estetik harikası çıktı! Eski hali şoke etti

Gökçe Bahadır

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Gülten’i Selin Genç de estetik harikası çıktı! Eski hali şoke etti
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Bir Zamanlar Çukurova’nın Gülten’i Selin Genç de estetik harikası çıktı! Eski hali şoke etti