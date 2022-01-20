Bir Zamanlar Çukurova’nın Gülten’i Selin Genç de estetik harikası çıktı! Eski hali şoke etti

Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Gülten karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Selin Genç, ekranın parlayan yıldızlarından oldu. Yurtdışında da geniş hayran kitlesine sahip olan Genç, oyunculuğu kadar güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı. Paylaşımlarıyla sosyal medyada fırtınalar estiren Genç'in yıllar önceki fotoğrafları görenleri şaşırttı. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç'in estetiksiz hali...