23 Aralık 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik güzelliğiyle hayran bıraktı! Fotoğrafına beğeni yağdı

Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik güzelliğiyle hayran bıraktı! Fotoğrafına beğeni yağdı

Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Betül karakteriyle ekranda fırtınalar estiren İlayda Çevik, izleyiciler tarafından mercek altına alıdı. Son yılların en popüler oyuncularından olan Çevik, oyunculuğu kadar güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı. İzleyiciler tarafından mercek altına alınan İlayda Çevik'in makyajsız hali şaşırttı. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı İlayda Çevik'in makyajsız hali...

Giriş Tarihi: 23.12.2021 17:01 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 17:01
  • 1
  • 59
Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik güzelliğiyle hayran bıraktı! Fotoğrafına beğeni yağdı

Bir Zamanlar Çukurova'nın Betül'ü İlayda Çevik, ekranın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Rol aldığı dizilerle son yılların en popüler isimlerinden olan Çevik'in makyajsız hali şaşırttı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 59
Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik güzelliğiyle hayran bıraktı! Fotoğrafına beğeni yağdı

İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı İlayda Çevik'in o hali…

  • 3
  • 59
Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik güzelliğiyle hayran bıraktı! Fotoğrafına beğeni yağdı

Hilal Altınbilek

  • 4
  • 59
Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik güzelliğiyle hayran bıraktı! Fotoğrafına beğeni yağdı
  • 5
  • 59
Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik güzelliğiyle hayran bıraktı! Fotoğrafına beğeni yağdı

Ebru Şahin