Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik güzelliğiyle hayran bıraktı! Fotoğrafına beğeni yağdı

Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Betül karakteriyle ekranda fırtınalar estiren İlayda Çevik, izleyiciler tarafından mercek altına alıdı. Son yılların en popüler oyuncularından olan Çevik, oyunculuğu kadar güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı. İzleyiciler tarafından mercek altına alınan İlayda Çevik'in makyajsız hali şaşırttı. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı İlayda Çevik'in makyajsız hali...