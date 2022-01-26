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Bir Zamanlar Çukurova’da gözyaşları sel oluyor! Saniye ve Gülten’in ölümü herkesi sarsıyor

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' dördüncü sezonunda da perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor! 'Bir Zamanlar Çukurova' 27 Ocak Perşembe akşamı 20.00'de 121'nci bölümüyle atv ekranında olacak.

Giriş Tarihi: 26.01.2022 12:41 Güncelleme Tarihi: 26.01.2022 12:41
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Bir Zamanlar Çukurova’da gözyaşları sel oluyor! Saniye ve Gülten’in ölümü herkesi sarsıyor

121.Bölüm Özeti:

ÇUKUROVA'DA GÖZYAŞLARI SEL OLUYOR

SANİYE VE GÜLTEN HAYATA GÖZLERİNİ YUMUYOR

Çukurova iki acı ölümle yasa boğulur. Geçirdikleri talihsiz kaza sonucunda Saniye ve Gülten hayata gözlerini yumar.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bir Zamanlar Çukurova’da gözyaşları sel oluyor! Saniye ve Gülten’in ölümü herkesi sarsıyor

Tüm Çukurova Saniye ve Gülten'i son yolculuğuna uğurlarken cenazede gözyaşları sel olur. Eşini ve doğmamış bebeğini kaybeden Çetin büyük bir acıyla sınanırken, hem eşini hem kız kardeşini kaybeden Gaffur ise Üzüm'le başbaşa kalır.

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Bir Zamanlar Çukurova’da gözyaşları sel oluyor! Saniye ve Gülten’in ölümü herkesi sarsıyor

ÇOLAK AĞA'NIN GELİŞİ DENGELERİ DEĞİŞTİRİYOR

Çolak'ın gelişi Çukurova'da dengeleri değiştirir. Vahap, ağabeyi Abdülkadir'in yanından ayrılıp Çolak'ın tarafına geçerken; Hakan ve Fikret, Çolak'ın huğlara müdahalesine karşı elbirliği yapar.

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Bir Zamanlar Çukurova’da gözyaşları sel oluyor! Saniye ve Gülten’in ölümü herkesi sarsıyor

Çolak'ın mekanını basan Fikret ve Hakan, silah çekip gözdağı vermeye kalkınca Çolak Ağa öfkeden çılgına döner.

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Bir Zamanlar Çukurova’da gözyaşları sel oluyor! Saniye ve Gülten’in ölümü herkesi sarsıyor

FİKRET İÇİN İNTİKAM ZAMANI

Fekeli'yi Abdülkadir'in öldürdüğünü öğrenen Fikret'in gözü döner. Kendisinden gizledikleri için Lütfiye ve Züleyha'ya sert çıkarken, Abdülkadir'e amcasını öldürmenin bedelini ödetmeye kalkar.