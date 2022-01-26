Bir Zamanlar Çukurova’da gözyaşları sel oluyor! Saniye ve Gülten’in ölümü herkesi sarsıyor

Tüm Çukurova Saniye ve Gülten'i son yolculuğuna uğurlarken cenazede gözyaşları sel olur. Eşini ve doğmamış bebeğini kaybeden Çetin büyük bir acıyla sınanırken, hem eşini hem kız kardeşini kaybeden Gaffur ise Üzüm'le başbaşa kalır.