26 Ocak 2022, Çarşamba
Bir Zamanlar Çukurova’da gözyaşları sel oluyor! Saniye ve Gülten’in ölümü herkesi sarsıyor
Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' dördüncü sezonunda da perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor! 'Bir Zamanlar Çukurova' 27 Ocak Perşembe akşamı 20.00'de 121'nci bölümüyle atv ekranında olacak.
Giriş Tarihi: 26.01.2022 12:41 Güncelleme Tarihi: 26.01.2022 12:41
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