Bir Şarkısın Sen'in 'Fındık Kurdu Berna'sı büyüdü, kocaman oldu! Berna Karagözoğlu bakın nasıl değişmiş! Son hali...

Çocuk şarkı yarışması "Bir Şarkısın Sen"de Fındık Kurdu lakabıyla ünlenen Berna, yıllar sonra tekrar gündeme geldi. Sunuculuğunu Erol Evgin ve Pınar Altuğ'un üstlendiği dönemde, "Fındık Kurdu" lakaplı Berna Karagözoğlu, güzel sesi ve sevimli tavırlarıyla herkesin gönlünü fethetmişti. Şimdilerde 23 yaşında bir genç kız olan Berna, değişimiyle herkesi şaşırttı. İşte Berna Karagözoğlu'nun son hali...

Giriş Tarihi: 14.03.2024 08:48 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 08:48 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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