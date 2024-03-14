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Haberler Galeri Bir Şarkısın Sen'in 'Fındık Kurdu Berna'sı büyüdü, kocaman oldu! Berna Karagözoğlu bakın nasıl değişmiş! Son hali...

Bir Şarkısın Sen'in 'Fındık Kurdu Berna'sı büyüdü, kocaman oldu! Berna Karagözoğlu bakın nasıl değişmiş! Son hali...

Çocuk şarkı yarışması "Bir Şarkısın Sen"de Fındık Kurdu lakabıyla ünlenen Berna, yıllar sonra tekrar gündeme geldi. Sunuculuğunu Erol Evgin ve Pınar Altuğ'un üstlendiği dönemde, "Fındık Kurdu" lakaplı Berna Karagözoğlu, güzel sesi ve sevimli tavırlarıyla herkesin gönlünü fethetmişti. Şimdilerde 23 yaşında bir genç kız olan Berna, değişimiyle herkesi şaşırttı. İşte Berna Karagözoğlu'nun son hali...

Giriş Tarihi: 14.03.2024 08:48 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 08:48
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Bir Şarkısın Sen’in ’Fındık Kurdu Berna’sı büyüdü, kocaman oldu! Berna Karagözoğlu bakın nasıl değişmiş! Son hali...

Bir Şarkısın Sen" programının unutulmaz sunucuları Pınar Altuğ ve Erol Evgin'in tanıttığı "Fındık Kurdu" lakaplı Berna Karagözoğlu, şimdi 23 yaşında bir genç kız olarak karşımıza çıkıyor.

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Bir Şarkısın Sen’in ’Fındık Kurdu Berna’sı büyüdü, kocaman oldu! Berna Karagözoğlu bakın nasıl değişmiş! Son hali...

Güzel sesi ve kendine özgü tavırlarıyla izleyicilerin gönlünde taht kuran Karagözoğlu, yıllar sonra ortaya çıktı ve görüntüsüyle adeta herkesi büyüledi.

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Bir Şarkısın Sen’in ’Fındık Kurdu Berna’sı büyüdü, kocaman oldu! Berna Karagözoğlu bakın nasıl değişmiş! Son hali...

Televizyon macerasına sadece 9 yaşında başlayan Berna Karagözoğlu, aradan geçen zaman içinde muazzam bir değişim geçirdi.

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Bir Şarkısın Sen’in ’Fındık Kurdu Berna’sı büyüdü, kocaman oldu! Berna Karagözoğlu bakın nasıl değişmiş! Son hali...

Sosyal medyada da sık sık paylaşımlar yapan Karagözoğlu, güzelliğiyle büyük ilgi topluyor. Son halini gören takipçileri ise, "Bu nasıl değişim", "Tanıyamadık" gibi yorumlarda bulunuyor.

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Bir Şarkısın Sen’in ’Fındık Kurdu Berna’sı büyüdü, kocaman oldu! Berna Karagözoğlu bakın nasıl değişmiş! Son hali...

Geçen yıllar içinde büyük bir değişim geçiren Karagözoğlu, güzelliğiyle sosyal medyada adeta fenomen haline geldi.