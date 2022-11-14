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Bir Küçük Gün Işığı’nın Fulya’sı Gizem Ünsal’ın kardeşi şoke etti! Meğer abla kardeşmişler

Bir Küçük Gün Işığı her hafta izleyiciyi ekran başına kilitlerlken dizide Fulya karakterine hayat veren Gizem Ünsal gündeme oturdu. Dizinin en çok merak edilen isimlerinden olan Ünsal, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Sosyal medyanın da gündemine oturan güzel oyuncunun kardeşini görenler şaştı kaldı. İşte Bir Küçük Gün Işığı'nın Fulya'sı Gizem Ünsal'ın kardeşi...

Giriş Tarihi: 14.11.2022 14:04 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022 14:04
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Bir Küçük Gün Işığı’nın Fulya’sı Gizem Ünsal’ın kardeşi şoke etti! Meğer abla kardeşmişler

Bir Küçük Gün Işığı dizisinde Fulya karakterine hayat veren Gizem Ünsal'ı yakın takibe alanlar kardeşinin kim olduğunu görünce şaştı kaldı.

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Bir Küçük Gün Işığı’nın Fulya’sı Gizem Ünsal’ın kardeşi şoke etti! Meğer abla kardeşmişler

İşte Gizem Ünsal'ın oyuncu kardeşi ve ünlü isimlerin kardeşleri...

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Bir Küçük Gün Işığı’nın Fulya’sı Gizem Ünsal’ın kardeşi şoke etti! Meğer abla kardeşmişler

ASLI ENVER'İN KARDEŞİ ANIL ENVER

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Bir Küçük Gün Işığı’nın Fulya’sı Gizem Ünsal’ın kardeşi şoke etti! Meğer abla kardeşmişler
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Bir Küçük Gün Işığı’nın Fulya’sı Gizem Ünsal’ın kardeşi şoke etti! Meğer abla kardeşmişler