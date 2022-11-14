Bir Küçük Gün Işığı’nın Fulya’sı Gizem Ünsal’ın kardeşi şoke etti! Meğer abla kardeşmişler

Bir Küçük Gün Işığı her hafta izleyiciyi ekran başına kilitlerlken dizide Fulya karakterine hayat veren Gizem Ünsal gündeme oturdu. Dizinin en çok merak edilen isimlerinden olan Ünsal, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Sosyal medyanın da gündemine oturan güzel oyuncunun kardeşini görenler şaştı kaldı. İşte Bir Küçük Gün Işığı'nın Fulya'sı Gizem Ünsal'ın kardeşi...