30 Mayıs 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Billur Kalkavan tedavi sürecini anlattı: En büyük destekçim...

Billur Kalkavan tedavi sürecini anlattı: En büyük destekçim...

Hamdi Alkan geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla Billur Kalkavan'ın kanser tedavisi gördüğünü duyurmuştu. Koronavirüs tedavisi sonrası akciğer kanseri teşhisi konulan 59 yaşındaki oyuncu, hastalık süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kalkavan, en büyük desteği sevgilisinden gördüğünü belirtti. İşte Billur Kalkavan'ın samimi açıklamaları...

Giriş Tarihi: 30.05.2022 09:09 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 09:28
  • 1
  • 18
Billur Kalkavan tedavi sürecini anlattı: En büyük destekçim...

Geçtiğimiz günlerde akciğer kanseri olduğunu yönetmen Hamdi Alkan'ın sosyal medya paylaşımı ile öğrendiğimiz Kalkavan, hastalığını nasıl öğrendiğini, psikolojik durumunu ve hayat arkadaşı Buğra Bahadırlı'nın bu süreçte kendisine verdiği desteği anlattı. İşte Sabah'tan Tuba Kalçık'ın Billur Kalkavan'la yaptığı o röportaj...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 18
Billur Kalkavan tedavi sürecini anlattı: En büyük destekçim...

Kanserle mücadele ettiğinizi öğrendik. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz?

Ocak ayında kovid oldum sonrasında da rahmimden de bir operasyon geçirdim. Bir süre sonra nefesim sıkışmaya başladı. Baktım geçmiyor doktora gitmeye karar verdim. Normalde doktora gitmeyi sevmem ama kovid geçirdiğim için onun izi kaldı diye düşündüm. Doktor "Ciğerinizde bir kitle var" dedi. Tomografi sonuçlarından sonra arayıp onkoloji ve göğüs hastalıkları uzmanına yönlendirdi. Telefonda bunu duyunca hüngür hüngür ağlamaya başladım. Hayat arkadaşım Buğra da ağladı. Üniversite hastanesinde tedavim başladı.

  • 3
  • 18
Billur Kalkavan tedavi sürecini anlattı: En büyük destekçim...

Tedaviniz hangi aşamada?

Kanser ilerlemiş bir noktada ama müdahale edildi. Metastaz yapmış kanserim var ama sıçradığı yerler vücuduma zarar vermemiş. Toplamda 4 kür alacağım. Tedavimin yarısını bitirdim. Bu ay sonunda 3. kürümü almış olacağım. Kemoterapi sonucunda taramalar yapılacak. Hastalığımın seyrine ondan sonra karar verilecek. Ama gözle görülür şekilde lenflerimde küçülmeler var, kan değerlerim de daha iyi durumda. 1.5 ay zor bir süreç yaşadım. Geceleri uykusuzluk ve ağrılarım vardı. Bunlar geçti şimdi. Beyin bu hastalığı nasıl yarattıysa ilaçların da yardımıyla bu hastalığı yeneceğime inanıyorum. Bu tip rahatsızlıkları insanların kendinin yarattığını düşünüyorum.

  • 4
  • 18
Billur Kalkavan tedavi sürecini anlattı: En büyük destekçim...

Bu hastalık neden başıma geldi diye isyan ettiniz mi?

Hayır, isyan etmedim. Bu tip rahatsızlıkları insanların kendilerinin yarattığı kanaatindeyim. Bu benim zihnimle, duygusal durumumla ilgili. Bu süreçte kendimi irdeledim. İçimden bir sürü öfkeler, nefretler, yargılar, neler neler çıktı. Çok şey biriktirmişim içimde. Bana bir şey olmaz, ben neşeli bir insanım diyordum ama öyle değilmiş. Çevremde, ülkemde, dünyada yaşanan olumsuzlukları biriktirmişim, içselleştirmişim. Farkındalıkla bunları içimden çıkarmaya çalışıyorum. Tedavi sürecinde ah, vah diyenler de oldu, beni gömenler de. Dramdan hoşlanmıyorum. Beni olumsuz etkileyen her şeyi hayatımdan uzaklaştırıyorum. Bu hastalık beni öldürmeye değil, geliştirmeye geldi. İsyan etmemek gerektiğini düşünüyorum. Hastalığımı öğrendikten sonra hemen sorguya geçtim ve bu hastalığı nasıl atlatabilirim dedim. Ama şunu da söylemek istiyorum, kansere yakalanmadan önce küstahtım. Mesela beni sağlık sigortası için arayan oluyordu. Ben de 'Beni bir daha rahatsız etmeyin, sigorta yaptıracak hiçbir şey olmaz bana bu hayatta' diyordum. 'Ben çok sağlıklıyım, ben hasta olmam' diyordum. Böyle büyük laflar etmemek gerekiyormuş. Bu şımarıklığı, küstahlığı bıraktım. İyi ki Buğra 60 yaşımı doldurmadan bana sigorta yaptırdı. Ailemden, yetiştiğim ortamdan, güzellikten dolayı biraz şımarıktım kendime göre. Şimdi bunların hepsini bıraktım. Hayatta herkese her şey olabilir. Bu süreçte bunu gördüm.

  • 5
  • 18
Billur Kalkavan tedavi sürecini anlattı: En büyük destekçim...

'NEŞEMİ KAYBETMİŞTİM'

Tevekkül ediyor musunuz?

Ben çok inançlı biriyim. İnsanlar benim için marjinal diyerek yargıda bulunurlar ama para ile imanın kimde olduğunu Allah bilir. İnancım aynı şekilde devam ediyor. Tevekkül ediyorum. Tevekkül edeceğim ki tekamül edebileyim. Bu hastalığı kendimi geliştirmek için yaşadığımı düşünüyorum. Hayat neşemi kaybetmiştim son zamanlarda, üç senedir tatil yapmıyordum. Annemin rahatsızlığından dolayı da tatil programı yapamıyordum. Arkadaşlarımla arama mesafe koymuştum. Güne başlayıp, günü bitiriyordum.