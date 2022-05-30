Billur Kalkavan tedavi sürecini anlattı: En büyük destekçim...

Bu hastalık neden başıma geldi diye isyan ettiniz mi?

Hayır, isyan etmedim. Bu tip rahatsızlıkları insanların kendilerinin yarattığı kanaatindeyim. Bu benim zihnimle, duygusal durumumla ilgili. Bu süreçte kendimi irdeledim. İçimden bir sürü öfkeler, nefretler, yargılar, neler neler çıktı. Çok şey biriktirmişim içimde. Bana bir şey olmaz, ben neşeli bir insanım diyordum ama öyle değilmiş. Çevremde, ülkemde, dünyada yaşanan olumsuzlukları biriktirmişim, içselleştirmişim. Farkındalıkla bunları içimden çıkarmaya çalışıyorum. Tedavi sürecinde ah, vah diyenler de oldu, beni gömenler de. Dramdan hoşlanmıyorum. Beni olumsuz etkileyen her şeyi hayatımdan uzaklaştırıyorum. Bu hastalık beni öldürmeye değil, geliştirmeye geldi. İsyan etmemek gerektiğini düşünüyorum. Hastalığımı öğrendikten sonra hemen sorguya geçtim ve bu hastalığı nasıl atlatabilirim dedim. Ama şunu da söylemek istiyorum, kansere yakalanmadan önce küstahtım. Mesela beni sağlık sigortası için arayan oluyordu. Ben de 'Beni bir daha rahatsız etmeyin, sigorta yaptıracak hiçbir şey olmaz bana bu hayatta' diyordum. 'Ben çok sağlıklıyım, ben hasta olmam' diyordum. Böyle büyük laflar etmemek gerekiyormuş. Bu şımarıklığı, küstahlığı bıraktım. İyi ki Buğra 60 yaşımı doldurmadan bana sigorta yaptırdı. Ailemden, yetiştiğim ortamdan, güzellikten dolayı biraz şımarıktım kendime göre. Şimdi bunların hepsini bıraktım. Hayatta herkese her şey olabilir. Bu süreçte bunu gördüm.