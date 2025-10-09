Bergüzar Korel’in annesi Hülya Darcan yıllar sonra itiraf etti! "İçinden canavar çıktı"

Darcan, o süreci şöyle anlattı: "Ben hiç imada bulunmam ama Tanju, sinemayı bırakmam için imalarda bulundu. Ben ya evde oturacaktım ya da mesleğimi seçecektim. Ama o zaman da evde kıyametler kopacaktı. Ben rezillikten, olaydan çok korkan biriyim ve hiç sevmem. Bu düşünceyle de bunu tercih etmedim"

"Ketum bir hayatım var benim" diyen Darcan, eşinin eğitimli ve modern biri olmasına rağmen bunları yaptığını belirtti. "Keşke karşımdaki insan biraz daha anlayışlı ve hoşgörülü olsaydı" diye de ekledi.

Evliliğinde zor zamanlar geçirdiğini belirten Hülya Darcan, "Seneler böyle geçti. Evliliğimde çok üzüldüğüm, kahrolduğum günlerim oldu. Ben kendi ailemde de belirli kurallarla büyüdüğüm için Tanju'nun istemediği şeyler beni çok rahatsız etmedi. Mesele orada benim alanımın ihlal edilmesiydi. Yoksa iki tane pırlanta gibi evladım var" dedi.