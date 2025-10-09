09 Ekim 2025, Perşembe

Bergüzar Korel’in annesi Hülya Darcan yıllar sonra itiraf etti! "İçinden canavar çıktı"

Usta oyuncu Hülya Darcan, konuk olduğu bir programda Tanju Korel ile evliliğine dair samimi itiraflarda bulundu. Darcan, 2005 yılında kaybettiği eşinin kıskanç tavırları nedeniyle sinemayı bıraktığını açıkladı.

Bergüzar Korel'in annesi Hülya Darcan, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu "Empati" programına konuk oldu.

Darcan, seneler sonra Tanju Korel ile evliliğine dair itiraflarda bulundu.

"Silahları Ellerinde Öldüler" filmiyle sinemaya adım atan, "Dila Hanım", "Bir Zamanlar Çukurova" ve "Diriliş Ertuğrul" gibi birçok başarılı yapımda rol alan Hülya Darcan, hem kariyerinin hem de özel hayatının bilinmeyen yönlerini anlattı.

"EN BÜYÜK TUTKUM AİLEM"

Program sırasında ailesi hakkında konuşan oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Babam dünyanın en tatlı insanıydı ve çok marifetliydi. Cambazlık yapardı.

İzmir'de bir Yunan evinde oturuyorduk. Bahçesi harikaydı. Yedi kişilik bir aileydik. Annem ise tipik Giritliydi. Evimizde etten çok ot pişerdi, her şeyi ondan öğrendim"

"En büyük tutkum ailem" diyen Darcan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Benim dünyada onlardan başka kimsem yok. Her şey gelip geçer aile kalır. O yüzden evlendiğim zaman da sinemayı bıraktım"

"KENDİME ÇOK KIZIYORUM"

Ünlü oyuncu, "Pişman mısın?" sorusu üzerine de "Keşkelerim çok fazla. Bunları çok düşünmemeye çalışıyorum çünkü düşününce kendime çok kızıyorum" dedi.

Darcan, 2005 yılında vefat eden eşi Tanju Korel'in kıskançlığının ağır bastığını ve bu yüzden oyunculuk kariyerine son verdiğini dile getirdi.

Darcan, o süreci şöyle anlattı: "Ben hiç imada bulunmam ama Tanju, sinemayı bırakmam için imalarda bulundu. Ben ya evde oturacaktım ya da mesleğimi seçecektim. Ama o zaman da evde kıyametler kopacaktı. Ben rezillikten, olaydan çok korkan biriyim ve hiç sevmem. Bu düşünceyle de bunu tercih etmedim"

"Ketum bir hayatım var benim" diyen Darcan, eşinin eğitimli ve modern biri olmasına rağmen bunları yaptığını belirtti. "Keşke karşımdaki insan biraz daha anlayışlı ve hoşgörülü olsaydı" diye de ekledi.

Evliliğinde zor zamanlar geçirdiğini belirten Hülya Darcan, "Seneler böyle geçti. Evliliğimde çok üzüldüğüm, kahrolduğum günlerim oldu. Ben kendi ailemde de belirli kurallarla büyüdüğüm için Tanju'nun istemediği şeyler beni çok rahatsız etmedi. Mesele orada benim alanımın ihlal edilmesiydi. Yoksa iki tane pırlanta gibi evladım var" dedi.

"İÇİNDEN CANAVAR ÇIKTI"

Darcan, sözlerine "Tanju'nun bu kadar kıskanç olduğunu bilmiyordum ama evlendikten sonra içinden adeta canavar çıktı" diye devam etti.

Usta oyuncu, kızları Zeynep ve Bergüzar ile olan ilişkisine dair de şunları söyledi: "En büyük arkadaşlarım kızlarım. Onlarla her gün konuşuruz" dedi.

Bergüzar'ın oyuncu olmaya karar verdiğinde Tanju Korel'in hiçbir tepki göstermediğini vurgulayan Darcan, "Onun bütün şeyi banaydı, çocuklarına hiçbir şey demezdi" ekledi.