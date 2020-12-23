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17 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Benim Adım Melek dizisinin yıldızı Rabia Soytürk'ün estetiksiz hali olay oldu Benim Adım Melek dizisinin yıldızı Rabia Soytürk'ün estetiksiz hali olay oldu Benim Adım Melek dizisindeki Defne karakteri hayat veren Rabia Soytürk, estetiksiz haliyle sosyal medyayı salladı. Rabia Soytürk'ün ortaya çıkan estetiksiz haliyle magazin dünyasında bomba etkisi yarattı Bakın Benim Adım Melek dizisinin Defne'si Rabia Soytürk'ün estetiksiz hali nasılmış. Giriş Tarihi: 23.12.2020 18:01 Güncelleme Tarihi: 17.03.2021 17:11
Bir döneme damgasını vuran Gülperi dizisinin oyuncuları yine dikkatleri üzerine çekti. Gülperi canlandırdığı Selen rolüyle izleyiciden tam not alan güzel oyuncu Rabia Soytürk, bu başarısını Benim Adım Melek dizisindeki Defne karakteriyle de gösterdi. Gülperi ve Benim Adım Melek dizisinin oyuncularını yakından tanımak isteyen diziseverler 'Gülperi Selen'in gerçek adı ne?
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Benim Adım Melek Defne kimdir?, Rabia Soytürk kaç yaşında?' gibi soruların yanıtını aradı. Rabia Soytürk'ün ortaya çıkan estetiksiz haliyle Instagram'da gündem oldu.
Bakın Gülperi'nin Selen'i aynı zamanda Benim Adım Melek dizisinin Defne'si Rabia Soytürk'ün estetiksiz hali nasılmış!
İşte ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...