Benim Adım Melek dizisinin yıldızı Rabia Soytürk'ün estetiksiz hali olay oldu

Bir döneme damgasını vuran Gülperi dizisinin oyuncuları yine dikkatleri üzerine çekti. Gülperi canlandırdığı Selen rolüyle izleyiciden tam not alan güzel oyuncu Rabia Soytürk, bu başarısını Benim Adım Melek dizisindeki Defne karakteriyle de gösterdi. Gülperi ve Benim Adım Melek dizisinin oyuncularını yakından tanımak isteyen diziseverler 'Gülperi Selen'in gerçek adı ne?