Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Erkan Can’dan radikal karar! Hayatını tamamen değiştirdi: Artık daha huzurluyum

"HAYATLARI KÜÇÜLTMEK KENDİ RUHUMUZA VAKİT AYIRMAK LAZIM"

"Oyuncular olarak hayatımız karavanda bekleyerek geçiyor zaten. Ama bu başka. Hayatları küçültmek, iki günlük dünyada kendi ruhumuza vakit ayırmak lazım. Artık bu karavan benim yazıhanem. Senaryolarımı burada okuyorum. İşime konsantre oluyorum. Eşimi dostumu ağırlıyorum. Karavan geldi şeklim şemalim değişti. Artık daha huzurluyum."