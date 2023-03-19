19 Mart 2023, Pazar
Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Erkan Can’dan radikal karar! Hayatını tamamen değiştirdi: Artık daha huzurluyum
Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Ekabir'i Erkan Can Türkiye'nin yüreğini yakan deprem felaketi sonrası radikal bir karar aldı. 50 yıllık izci olduğunu söyleyen usta oyuncu "Hayatları küçültmek, iki günlük dünyada kendi ruhumuza vakit ayırmak lazım." diyerek karavan hayatına geçti.
Giriş Tarihi: 19.03.2023 16:01 Güncelleme Tarihi: 19.03.2023 16:02
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