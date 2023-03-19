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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Erkan Can’dan radikal karar! Hayatını tamamen değiştirdi: Artık daha huzurluyum

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Ekabir'i Erkan Can Türkiye'nin yüreğini yakan deprem felaketi sonrası radikal bir karar aldı. 50 yıllık izci olduğunu söyleyen usta oyuncu "Hayatları küçültmek, iki günlük dünyada kendi ruhumuza vakit ayırmak lazım." diyerek karavan hayatına geçti.

Giriş Tarihi: 19.03.2023 16:01 Güncelleme Tarihi: 19.03.2023 16:02
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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Erkan Can’dan radikal karar! Hayatını tamamen değiştirdi: Artık daha huzurluyum

Ekranların usta oyuncusu Erkan Can, aldığı radikal karar ile hayatını tamamen değiştirdi. 50 yıllık izci olduğunu belirten Can, çekme karavan aldı. Usta isim "1974'ten beri izciyim, kamp hayatını biliyorum, 65 yaşındayım. Yıllarca kamplarda arazide uyuduk, bu saatten sonra konforlu kamp hayatı yaşamak istiyorum" dedi.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Erkan Can’dan radikal karar! Hayatını tamamen değiştirdi: Artık daha huzurluyum

"ARTIK DAHA HUZURLUYUM"

Deprem sonrası konforlu ev hayatından vazgeçip kamp hayatına adım atan Can, "Karavan geldi şeklim şemalim değişti. Artık daha huzurluyum" diye konuştu. Fransız yatağı, banyosu, buzdolabı, yenilenebilir enerjisiyle sağlanan sınırsız sıcak suyu bulunan karavanı sayesinde hayatının değiştiğini anlatan Can, şöyle devam etti:

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Erkan Can’dan radikal karar! Hayatını tamamen değiştirdi: Artık daha huzurluyum

"HAYATLARI KÜÇÜLTMEK KENDİ RUHUMUZA VAKİT AYIRMAK LAZIM"

"Oyuncular olarak hayatımız karavanda bekleyerek geçiyor zaten. Ama bu başka. Hayatları küçültmek, iki günlük dünyada kendi ruhumuza vakit ayırmak lazım. Artık bu karavan benim yazıhanem. Senaryolarımı burada okuyorum. İşime konsantre oluyorum. Eşimi dostumu ağırlıyorum. Karavan geldi şeklim şemalim değişti. Artık daha huzurluyum."

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Erkan Can’dan radikal karar! Hayatını tamamen değiştirdi: Artık daha huzurluyum

"KRAL YENİ TAHTINA KAVUŞTU"

Birçok sosyal medya kullanıcısı usta oyuncunun karavana geçmesiyle ilgili "Kral yeni tahtına kavuştu" yorumlar yaparken bazı sosyal medya kullanıcıları da artık evi olan karavana ne ad koyduğunu merak etti.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Erkan Can’dan radikal karar! Hayatını tamamen değiştirdi: Artık daha huzurluyum

KARAVANA KOYDUĞU İSİM MERAK KONUSU OLDU!

Ünlü isim karavanına Sankofa ismini koyduğunu açıkladı. Can, "Sankofa bir Afrika felsefesi. 'Geçmişte bıraktığın şeyleri geriye dönüp arayıp bulmakta sakınca yok, geriye dön, bul ve tamamla' diyor. "Ben de geriye dönüp en büyük hayalimi gerçekleştirdim. Böylece ailemle birlikte dağ başında, ormanda, deniz kenarında sessizliğin sesini dinleyeceğim. Hatta gezi programları ve belgeseller çekeceğim" dedi.