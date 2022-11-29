29 Kasım 2022, Salı
‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Kurban Baba’sı Ali Seçkiner’in diğer mesleğini duyan şaştı kaldı! Oyuncu olarak tanıdık meğerse…
ATV'nin beğeniyle izlenilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Kurban Baba'sı Ali Seçkiner, oyunculuk serüvenini. Gerçek mesleği müzik öğretmeni olan Seçkiner, "Uzun yıllar öğretmenlik yaptım. Ama üniversite yıllarından beri tiyatro ile ilgiliydim. 52 yaşında İstanbul'a gelip bu piyasaya girmek zor oldu. 1.85 boyunda, sarışın, mavi gözlü, yakışıklı bir adam değilim. Elimde sadece sanat, deneyim ve bilgi vardı" şeklinde konuştu.
Giriş Tarihi: 29.11.2022 11:27 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 11:27
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