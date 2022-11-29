‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Kurban Baba’sı Ali Seçkiner’in diğer mesleğini duyan şaştı kaldı! Oyuncu olarak tanıdık meğerse…

'Kurban Baba'nın ailesi için verdiği mücadele için neler diyeceksiniz?

'Kurban' güçlü bir karakter, başına gelenleri ya da gelecekleri tevekkülle, metanetle ve olumlulukla, "Vardır bir hayır" diye karşılayan bir adam. Bence en çok zorlandığı durum, çocuklarını tek başına, annesiz büyütmüş olması. Hepimizin yaşamında türlü zorluklar var. Benim de karşılaştığım, başa çıktığım ya da çıkamadığım zorluklar var. Buradan hareketle Kurban'ı anlamak, onu canlandırmak biraz daha kolaylaşıyor. Sonuçta, benim bakışımla, güçlü, dayanıklı, kuvvetli bir yaşam bilgisi olan ve en önemlisi 'ben' yerine 'biz' demenin anlamını epeydir bilen biri olduğunu düşünüyorum.