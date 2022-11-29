29 Kasım 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri ‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Kurban Baba’sı Ali Seçkiner’in diğer mesleğini duyan şaştı kaldı! Oyuncu olarak tanıdık meğerse…

‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Kurban Baba’sı Ali Seçkiner’in diğer mesleğini duyan şaştı kaldı! Oyuncu olarak tanıdık meğerse…

ATV'nin beğeniyle izlenilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Kurban Baba'sı Ali Seçkiner, oyunculuk serüvenini. Gerçek mesleği müzik öğretmeni olan Seçkiner, "Uzun yıllar öğretmenlik yaptım. Ama üniversite yıllarından beri tiyatro ile ilgiliydim. 52 yaşında İstanbul'a gelip bu piyasaya girmek zor oldu. 1.85 boyunda, sarışın, mavi gözlü, yakışıklı bir adam değilim. Elimde sadece sanat, deneyim ve bilgi vardı" şeklinde konuştu.

Giriş Tarihi: 29.11.2022 11:27 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 11:27
  • 1
  • 138
‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Kurban Baba’sı Ali Seçkiner’in diğer mesleğini duyan şaştı kaldı! Oyuncu olarak tanıdık meğerse…

'Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 'Kurban Baba'sı Ali Seçkiner, "52 yaşından sonra Ankara'dan İstanbul'a gelmek zor bir karardı" dedi ve ekledi, "1.85 boyunda, sarışın, mavi gözlü, yakışıklı bir adam da değilim... Allah'ın verdiği yeteneklerim, çalışkanlığım ve özverimle güzel bir kariyer yaptım".

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 138
‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Kurban Baba’sı Ali Seçkiner’in diğer mesleğini duyan şaştı kaldı! Oyuncu olarak tanıdık meğerse…

atv dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'ın en ilgi toplayan karakterlerinden biri 'Kurban Baba'. Sakinliği, güçlü duruşu ve özlü sözleriyle herkesin beğenisini toplayan Kurban Baba'yı canlandıran Ali Seçkiner ile bir araya geldik. Müzik öğretmeni olan Seçkiner, diziyi, oyunculuk macerasını ve 52 yaşında İstanbul'a gelmenin zorluklarından bahsetti.

  • 3
  • 138
‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Kurban Baba’sı Ali Seçkiner’in diğer mesleğini duyan şaştı kaldı! Oyuncu olarak tanıdık meğerse…

İzleyicinin bu karakteri bu kadar seveceğini bekliyor muydunuz?

Ne yalan söyleyeyim bekliyorduk diyebilirim. Oyuncu olarak, özellikle oynayacağınız karaktere ne kadar yakınlık duyduğunuz, bağ kurduğunuz önemli. Kurban Baba'yı anlattıkları zaman, böyle bir karakteri canlandırabileceğimi, hatta başka katkılarla daha da güçlü bir hale sokabileceğimi düşündüm.

  • 4
  • 138
‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Kurban Baba’sı Ali Seçkiner’in diğer mesleğini duyan şaştı kaldı! Oyuncu olarak tanıdık meğerse…

'Kurban Baba'nın ailesi için verdiği mücadele için neler diyeceksiniz?

'Kurban' güçlü bir karakter, başına gelenleri ya da gelecekleri tevekkülle, metanetle ve olumlulukla, "Vardır bir hayır" diye karşılayan bir adam. Bence en çok zorlandığı durum, çocuklarını tek başına, annesiz büyütmüş olması. Hepimizin yaşamında türlü zorluklar var. Benim de karşılaştığım, başa çıktığım ya da çıkamadığım zorluklar var. Buradan hareketle Kurban'ı anlamak, onu canlandırmak biraz daha kolaylaşıyor. Sonuçta, benim bakışımla, güçlü, dayanıklı, kuvvetli bir yaşam bilgisi olan ve en önemlisi 'ben' yerine 'biz' demenin anlamını epeydir bilen biri olduğunu düşünüyorum.

  • 5
  • 138
‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Kurban Baba’sı Ali Seçkiner’in diğer mesleğini duyan şaştı kaldı! Oyuncu olarak tanıdık meğerse…

Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi bölümünden mezun olmuşsunuz. 4 yıl müzik eğitmenliği yapmışsınız. Oyunculuk serüveniniz nasıl başladı?

2017 yılında emekli olana kadar, müzikle birlikte tiyatroyla da hemhal olmuş birisiyim. Neredeyse aklım erdiği günden beri, bu iki dal arasında gidip geldim diyebilirim. Üniversitenin tiyatro kulübü, Ankara Deneme Sahnesi, Öteki Tiyatro ve Ankara Sanat Tiyatrosu, oyunculukla ilgili bilgilerimin oluştuğu, geliştiği kurumlar.