Behzat Ç'nin Şule'si Ayça Eren hakkındaki gerçek şaşkına çevirdi! Behzat Ç'nin Şule'si meğer...

Behzat Ç. dizisinin yıldızlarından Ayça Eren, sevenleri tarafından mercek altına alındı. Behzat Ç.'de Şule karakterine hayat veren Ayça Eren'in kaç yaşında olduğu merak edildi. Peki Ayça Eren kaç yaşında? İşte Behzat Ç. dizisinin Şule'si Ayça Eren ve ünlülerin yaşları.