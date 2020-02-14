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Behzat Ç'nin Şule'si Ayça Eren hakkındaki gerçek şaşkına çevirdi! Behzat Ç'nin Şule'si meğer...
Behzat Ç. dizindeki Şule karakteriyle milyonların dikkatini çeken genç oyuncu Ayça Eren magazin dünyasını salladı. Tiyatro sevdalısı Ayça Eren oyunlarına devam ederken, sevenlerinin ilgi odağı oldu. İnternet ortamında geçtiğimiz aylarda yeniden başlayan Behzat Ç.'nin serüveni kısa sürdü. Erdal Beşikçioğlu'nun başrolde olduğu dizide Behzat Amir'in üvey kızı rolüyle dizide rol alan Ayça Eren özel hayatıyla dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 14.02.2020 16:41 Güncelleme Tarihi: 14.02.2020 16:45
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