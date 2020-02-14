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Behzat Ç'nin Şule'si Ayça Eren hakkındaki gerçek şaşkına çevirdi! Behzat Ç'nin Şule'si meğer...

Behzat Ç. dizindeki Şule karakteriyle milyonların dikkatini çeken genç oyuncu Ayça Eren magazin dünyasını salladı. Tiyatro sevdalısı Ayça Eren oyunlarına devam ederken, sevenlerinin ilgi odağı oldu. İnternet ortamında geçtiğimiz aylarda yeniden başlayan Behzat Ç.'nin serüveni kısa sürdü. Erdal Beşikçioğlu'nun başrolde olduğu dizide Behzat Amir'in üvey kızı rolüyle dizide rol alan Ayça Eren özel hayatıyla dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 14.02.2020 16:41 Güncelleme Tarihi: 14.02.2020 16:45
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Behzat Ç'nin Şule'si Ayça Eren hakkındaki gerçek şaşkına çevirdi! Behzat Ç'nin Şule'si meğer...

Behzat Ç. dizisinin yıldızlarından Ayça Eren, sevenleri tarafından mercek altına alındı. Behzat Ç.'de Şule karakterine hayat veren Ayça Eren'in kaç yaşında olduğu merak edildi. Peki Ayça Eren kaç yaşında? İşte Behzat Ç. dizisinin Şule'si Ayça Eren ve ünlülerin yaşları.

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Behzat Ç'nin Şule'si Ayça Eren hakkındaki gerçek şaşkına çevirdi! Behzat Ç'nin Şule'si meğer...

BEREN GÖKYILDIZ

2009 yılında dünyaya geldi.

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Behzat Ç'nin Şule'si Ayça Eren hakkındaki gerçek şaşkına çevirdi! Behzat Ç'nin Şule'si meğer...

PINAR ALTUĞ

2 Eylül 1974

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Behzat Ç'nin Şule'si Ayça Eren hakkındaki gerçek şaşkına çevirdi! Behzat Ç'nin Şule'si meğer...

YAĞMUR ATACAN

19 Mayıs 1983

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Behzat Ç'nin Şule'si Ayça Eren hakkındaki gerçek şaşkına çevirdi! Behzat Ç'nin Şule'si meğer...

NURGÜL YEŞİLÇAY

26 MART 1976