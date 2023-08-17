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Haberler Galeri Bebek göründü! Kaan Urgancıoğlu'nun eşi Burcu Denizer'den karnı burnunda paylaşım geldi

Bebek göründü! Kaan Urgancıoğlu'nun eşi Burcu Denizer'den karnı burnunda paylaşım geldi

Kaan Urgancıoğlu ve Burcu Denizer 19 Haziran'da nikah masasına oturmuştu. Çıktıkları Yunanistan tatilinde evlenmeye karar veren çift, nikahtan fotoğraflarını 'Sürpriz' notuyla yayınlamıştı. O günlerde gündeme gelen hamilelik iddialarına çiftten yanıt gelmemişti. Denizer hamile olduğunu yaptığı paylaşımla duyurdu.

Giriş Tarihi: 17.08.2023 15:52 Güncelleme Tarihi: 17.08.2023 15:52
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Bebek göründü! Kaan Urgancıoğlu’nun eşi Burcu Denizer’den karnı burnunda paylaşım geldi

Kaan Urgancıoğlu ve Burcu Denizer, 19 Haziran'da Atina'nın Türkiye Başkonsolosluğu'nda gerçekleşen nikah töreniyle hayatını birleştirmişti.

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Bebek göründü! Kaan Urgancıoğlu’nun eşi Burcu Denizer’den karnı burnunda paylaşım geldi

Sessiz sedasız evlenen çift, nikah fotoğraflarını Instagram hesabının hikayeler bölümünden "Sürpriz" notuyla yayınlamıştı.

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Bebek göründü! Kaan Urgancıoğlu’nun eşi Burcu Denizer’den karnı burnunda paylaşım geldi

"AİLEM İÇİN DE SÜRPRİZ OLDU"

Nikahtan kısa bir süre sonra Etiler'de kameralara yakalanan Urgancıoğlu, sürpriz evliliği hakkında yöneltilen sorulara cevap vermişti:

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Bebek göründü! Kaan Urgancıoğlu’nun eşi Burcu Denizer’den karnı burnunda paylaşım geldi

"Sadece sizler için değil, ailem için de sürpriz bir nikah oldu. 'Böyle bir şey yapsak bozulur musunuz?' dedim. Onay alınca, bir çılgınlık yaptık. Ben de Burcu da sade bir nikah düşünüyorduk zaten. Ailemiz ve arkadaşlarımızla beraber güzel bir kutlama yapmayı planlıyoruz ama daha netlik kazanmadı."

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Bebek göründü! Kaan Urgancıoğlu’nun eşi Burcu Denizer’den karnı burnunda paylaşım geldi

"Sizlerin arasında evli olanlar vardır, tavsiyenizi alabilir miyiz?" sorusu üzerine gazetecilerden "Çocuk" cevabını alan Kaan Urgancıoğlu, "Amin inşallah" demekle yetinmişti.