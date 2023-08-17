17 Ağustos 2023, Perşembe
Bebek göründü! Kaan Urgancıoğlu'nun eşi Burcu Denizer'den karnı burnunda paylaşım geldi
Kaan Urgancıoğlu ve Burcu Denizer 19 Haziran'da nikah masasına oturmuştu. Çıktıkları Yunanistan tatilinde evlenmeye karar veren çift, nikahtan fotoğraflarını 'Sürpriz' notuyla yayınlamıştı. O günlerde gündeme gelen hamilelik iddialarına çiftten yanıt gelmemişti. Denizer hamile olduğunu yaptığı paylaşımla duyurdu.
Giriş Tarihi: 17.08.2023 15:52 Güncelleme Tarihi: 17.08.2023 15:52
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