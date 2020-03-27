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Babil’in İlay'ı Birce Akalay estetik harikası çıktı! Eski hali şoke etti

Babil dizisinde canlandırdığı İlay karakteriyle ekranlara dönen Birce Akalay'ın estetiksiz hali magazin gündemine oturdu. 2004 yılında katıldığı Türkiye Güzellik Yarışması'nda 3. olarak adını duyuran Akalay, o günden itibaren pek çok operasyon geçirdi. Adeta tanınmayacak kadar değişen Birce Akalay'ın eski fotoğraflarını görenler inanamadı. İşte güzel oyuncunun estetik olmadan önceki hali...

Giriş Tarihi: 27.03.2020 18:47 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020 18:49
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Babil’in İlay'ı Birce Akalay estetik harikası çıktı! Eski hali şoke etti

Babil dizisinde canlandırdığı İlay rolüyle ekranlara gelen Birce Akalay'ın estetiksiz hali magazin dünyasının gündemine oturdu. Akalay'ın yıllar öncesine ait fotoğrafları hayranları tarafından şaşkınlıkla karşılandı. İşte Birce Akalay'ın estetiksiz hali.

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Babil’in İlay'ı Birce Akalay estetik harikası çıktı! Eski hali şoke etti

Şükran Ovalı


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Babil’in İlay'ı Birce Akalay estetik harikası çıktı! Eski hali şoke etti

Gonca Sarıyıldız

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Babil’in İlay'ı Birce Akalay estetik harikası çıktı! Eski hali şoke etti

Gonca Sarıyıldız

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Babil’in İlay'ı Birce Akalay estetik harikası çıktı! Eski hali şoke etti

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