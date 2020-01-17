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Babil oyuncuları kimdir? Babil dizisi konusu ve oyuncu kadrosu! Babil nerede çekiliyor?

Oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken yeni dizilerden birisi olan Babil oyuncuları kimdir? Babil dizisi konusu nedir? Star TV'de yayın hayatına başlayan Babil dizisi Cuma günleri ekranlarda olacak. Dizinin başrolleri arasında Halit Ergenç'in yanı sıra, Aslı Enver, Birce Akalay, Ozan Güven gibi isimler yer alıyor. Peki, Babil nerede çekiliyor? İdealist bir ekonomi profesörü olan İrfan'ın oğluyla birlikte verdiği hayat mücadelesinde karanlık yollara girmesi anlatılıyor. İşte, Babil dizisi oyuncuları ve konusu!

Giriş Tarihi: 17.01.2020 19:14 Güncelleme Tarihi: 17.01.2020 19:17
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Babil oyuncuları kimdir? Babil dizisi konusu ve oyuncu kadrosu! Babil nerede çekiliyor?

Babil oyuncuları kimdir? Babil dizisi konusu ve oyuncu kadrosu dizi izleyicileri tarafından araştırılıyor. Star TV ekranlarında yayın hayatına yeni başlayan Babil dizisi oyuncuları merak ediliyor. Babil nerede çekiliyor? Dizide, idealist bir ekonomi profesörü olan İrfan'ın (Halit Ergenç) hayatının, haksız yere işten atılması ve 7 yaşındaki oğlu Deniz'in (Beren Kasımoğulları) hastalanmasıyla alt üst olması anlatılıyor. İrfan'ın hayatına giren Ayşe ise onun kurtarıcısı olabilecek mi? İşte, Babil oyuncuları kimdir sorusunun yanıtı…

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Babil oyuncuları kimdir? Babil dizisi konusu ve oyuncu kadrosu! Babil nerede çekiliyor?

BABİL DİZİSİ KONUSU

İdealist bir ekonomi profesörü olan İrfan'ın (Halit Ergenç) hayatı, haksız yere işten atılması ve 7 yaşındaki oğlu Deniz'in (Beren Kasımoğulları) hastalanmasıyla alt üst olur.

Kapılar birer birer yüzüne kapanırken, karısı Eda'nın (Nur Fettahoğlu) çocukluk arkadaşları Egemen'den (Ozan Güven) yardım istemesiyle İrfan kendisini hayal bile edemeyeceği karanlık bir maceranın içinde bulur.

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Babil oyuncuları kimdir? Babil dizisi konusu ve oyuncu kadrosu! Babil nerede çekiliyor?

Evlenmek üzereyken ayrıldığı büyük aşkı İlay'ın (Birce Akalay) tehlikeli iş adamı Süleyman'ın (Mesut Akusta) sevgilisi olarak, ortaya çıkmasıyla birlikte, İrfan bu macerada aşması gereken birçok sınavla karşı karşıya kalacaktır. Bu macera da karşısına çıkan idealist genç kız Ayşe (Aslı Enver) onun kurtarıcısı olabilecek mi?

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Babil oyuncuları kimdir? Babil dizisi konusu ve oyuncu kadrosu! Babil nerede çekiliyor?

BABİL OYUNCULARI KİMDİR?

HALİT ERGENÇ

Halit Ergenç 30 Nisan 1970 yılında İstanbul'da doğdu.

Orta öğrenimini Beşiktaş Atatürk Lisesi'nde tamamladıktan sonra 1989'da İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri'nden ikinci senesinde ayrılan Ergenç, aynı sene girdiği Mimar Sinan Üniversitesi Opera ve Müzikal Tiyatro Oyunculuğu bölümlerini bitirdi.

Bugüne kadar birçok dizide rol alan Halit Ergenç, Kara Melek, Dedem Gofret ve Ben, Zerda, Aliye, Binbir Gece'deki performansıyla hafızalara kazındı.

Dizi, film ve tiyatrodaki performanslarıyla son derece başarılı olan sanatçı, Büyük Teklif adlı yarışma programını sunarak, sunuculuktaki başarısını da gösterdi.

Ergenç, izlenme rekorları kıran Binbir Gece dizisindeki rolü ile en iyi erkek oyuncu dalında Altın Kelebek ödülünü kazandı.

2007'de Gizem Soysaldı ile evlendi ancak çift 2008 yılında boşandı.

2009'da ise Binbir Gece dizisindeki rol arkadaşı Bergüzar Korel ile evlendi. Çiftin Ali isminde bir oğulları var.

Halit Ergenç, 2011-2014 yılları arasında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Osmanlı Devleti'nin en parlak devrinin padişahı Kanuni Sultan Süleyman karakterini canlandırdı.

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Babil oyuncuları kimdir? Babil dizisi konusu ve oyuncu kadrosu! Babil nerede çekiliyor?

NUR FETTAHOĞLU

Oyuncu Nur Fettahoğlu 12 Kasım 1980'de Sinan ve Fatma Fettahoğlu'nun beş çocuğundan biri olarak Duisburg, Almanya'da doğdu.

Sırasıyla Beşiktaş Lisesi ve Haliç Üniversitesi Moda Tasarım bölümünden mezun olan Nur, çeşitli bankalarda görev aldıktan sonra, Sky Türk'te borsa spikerliği yapmaya başladı.

Oyunculuğa "Benden Baba Olmaz" (2007) dizisiyle başlayan Fettahoğlu, daha sonra "Gönül Salıncağı" (2007) dizisinde rol aldı. Asıl çıkışını ise "Aşk-ı Memnu" (2008-2010) dizisindeki Peyker rolüyle yaptı. "Muhteşem Yüzyıl" dizisindeki Mahidevran Sultan karakteriyle ününe ün katan Fettahoğlu, reklam filmlerinde de rol aldı.

2011 yılında "Kurtlar Vadisi Filistin" filminde Necati Şaşmaz'la başrolü paylaşan Fettahoğlu, eşinden boşandıktan sonra bir süre Şaşmaz ile birliktelik yaşadı.

Fettahoğlu 2011 yapımı Gişe Memuru filminde de rol aldı.

2011-Ayaklı Gazete TV Yıldızları – En İyi Yardımcı Kadın Oyuncusu, 2012-Ayaklı Gazete TV Yıldızları – En İyi Dönem Dizisi Yardımcı Kadın Oyuncusu seçilen ve 2013-TUROB Başarılı Türk Dizileri – Teşekkür Ödülü'ne layık görüldü.