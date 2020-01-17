Babil oyuncuları kimdir? Babil dizisi konusu ve oyuncu kadrosu! Babil nerede çekiliyor?

NUR FETTAHOĞLU

Oyuncu Nur Fettahoğlu 12 Kasım 1980'de Sinan ve Fatma Fettahoğlu'nun beş çocuğundan biri olarak Duisburg, Almanya'da doğdu.

Sırasıyla Beşiktaş Lisesi ve Haliç Üniversitesi Moda Tasarım bölümünden mezun olan Nur, çeşitli bankalarda görev aldıktan sonra, Sky Türk'te borsa spikerliği yapmaya başladı.

Oyunculuğa "Benden Baba Olmaz" (2007) dizisiyle başlayan Fettahoğlu, daha sonra "Gönül Salıncağı" (2007) dizisinde rol aldı. Asıl çıkışını ise "Aşk-ı Memnu" (2008-2010) dizisindeki Peyker rolüyle yaptı. "Muhteşem Yüzyıl" dizisindeki Mahidevran Sultan karakteriyle ününe ün katan Fettahoğlu, reklam filmlerinde de rol aldı.

2011 yılında "Kurtlar Vadisi Filistin" filminde Necati Şaşmaz'la başrolü paylaşan Fettahoğlu, eşinden boşandıktan sonra bir süre Şaşmaz ile birliktelik yaşadı.

Fettahoğlu 2011 yapımı Gişe Memuru filminde de rol aldı.

2011-Ayaklı Gazete TV Yıldızları – En İyi Yardımcı Kadın Oyuncusu, 2012-Ayaklı Gazete TV Yıldızları – En İyi Dönem Dizisi Yardımcı Kadın Oyuncusu seçilen ve 2013-TUROB Başarılı Türk Dizileri – Teşekkür Ödülü'ne layık görüldü.