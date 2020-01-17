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Babil oyuncuları kimdir? Babil dizisi konusu ve oyuncu kadrosu! Babil nerede çekiliyor?
Oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken yeni dizilerden birisi olan Babil oyuncuları kimdir? Babil dizisi konusu nedir? Star TV'de yayın hayatına başlayan Babil dizisi Cuma günleri ekranlarda olacak. Dizinin başrolleri arasında Halit Ergenç'in yanı sıra, Aslı Enver, Birce Akalay, Ozan Güven gibi isimler yer alıyor. Peki, Babil nerede çekiliyor? İdealist bir ekonomi profesörü olan İrfan'ın oğluyla birlikte verdiği hayat mücadelesinde karanlık yollara girmesi anlatılıyor. İşte, Babil dizisi oyuncuları ve konusu!
Giriş Tarihi: 17.01.2020 19:14 Güncelleme Tarihi: 17.01.2020 19:17
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