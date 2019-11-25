Azize'nin yıldızı Hande Erçel'in doğum günü paylaşımı olay oldu! Peki Hande Erçel kaç yaşında?

Azize dizisiyle yeniden ekranlara dönen Hande Erçel, sosyal medyadan doğum günü paylaşımında bulundu. Hande Erçel ayrıca kendisine gelen mesajları da yayınlamayı unutmadı. Azize'de hayat verdiği karakterle dikkatleri üzerine çeken Hande Erçel'in doğum günü paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İlgi odağı olan Hande Erçel'in yaşı merak konusu oldu. Doğum gününü kutlayan Hande Erçel kaç yaşında?