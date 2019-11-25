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Azize'nin yıldızı Hande Erçel'in doğum günü paylaşımı olay oldu! Peki Hande Erçel kaç yaşında?

Azize dizisiyle yeniden ekranlara dönen Hande Erçel, sosyal medyadan doğum günü paylaşımında bulundu. Hande Erçel ayrıca kendisine gelen mesajları da yayınlamayı unutmadı. Azize'de hayat verdiği karakterle dikkatleri üzerine çeken Hande Erçel'in doğum günü paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İlgi odağı olan Hande Erçel'in yaşı merak konusu oldu. Doğum gününü kutlayan Hande Erçel kaç yaşında?

Giriş Tarihi: 25.11.2019 09:52 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019 10:02
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Azize'nin yıldızı Hande Erçel'in doğum günü paylaşımı olay oldu! Peki Hande Erçel kaç yaşında?

Hande Erçel doğum gününde Murat Dalkılıç ile yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Azize dizisinde Azize Günay karakterine hayat veren Hande Erçel'in paylaşımı beğeni topladı. İşte o paylaşım...

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Azize'nin yıldızı Hande Erçel'in doğum günü paylaşımı olay oldu! Peki Hande Erçel kaç yaşında?

Hande Erçel paylaşımında "Bu benim doğum günüm. Bu bizim doğum günümüz. Kahramanım" ifadelerine yer verdi.

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Azize'nin yıldızı Hande Erçel'in doğum günü paylaşımı olay oldu! Peki Hande Erçel kaç yaşında?

Peki doğum gününü kutlayan Hande Erçel kaç yaşında? İşte ünlülerin yaşları....

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Azize'nin yıldızı Hande Erçel'in doğum günü paylaşımı olay oldu! Peki Hande Erçel kaç yaşında?

KADİR İNANIR

15 Nisan 1949

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Azize'nin yıldızı Hande Erçel'in doğum günü paylaşımı olay oldu! Peki Hande Erçel kaç yaşında?

HÜLYA AVŞAR

10 EKİM 1963