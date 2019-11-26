Azize dizisinin yıldızı Hande Erçel ve sevgilisi Murat Dalkılıç arasındaki gerçek

Aziz dizisinin başrol oyuncusu Hande Erçel sosyal medyanın konuştuğu isim oldu. Sevilen oyuncu performansı dışında özel hayatıyla da ilgi odağı olmayı başardı. Sevgilisi Murat Dalkılıç ile olan bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan Azize oyuncusu Hande Erçel, yeni yaşını sevenleriyle kutladı. Magazin dünyasının yakından takip ettiği genç oyuncunun yaşı merak konusu. Peki Azize oyuncusu Hande Erçel kaç yaşında? Hande Erçel ve sevgilisi Murat Dalkılıç arasında kaç yaş fark var?