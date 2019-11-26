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Azize dizisinin yıldızı Hande Erçel ve sevgilisi Murat Dalkılıç arasındaki gerçek

Aziz dizisinin başrol oyuncusu Hande Erçel sosyal medyanın konuştuğu isim oldu. Sevilen oyuncu performansı dışında özel hayatıyla da ilgi odağı olmayı başardı. Sevgilisi Murat Dalkılıç ile olan bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan Azize oyuncusu Hande Erçel, yeni yaşını sevenleriyle kutladı. Magazin dünyasının yakından takip ettiği genç oyuncunun yaşı merak konusu. Peki Azize oyuncusu Hande Erçel kaç yaşında? Hande Erçel ve sevgilisi Murat Dalkılıç arasında kaç yaş fark var?

Giriş Tarihi: 26.11.2019 16:24 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019 16:28
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Azize dizisinin yıldızı Hande Erçel ve sevgilisi Murat Dalkılıç arasındaki gerçek

Hande Erçel Azize dizisiyle yeniden ekranlara dönerken, doğum günü mesajıyla magazin dünyasının dikkatini çekti. Azize oyuncu Hande Erçel'in arkadaşlarından gelen mesajları paylaşmasının ardından bir de özel paylaşımda bulundu.

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Azize dizisinin yıldızı Hande Erçel ve sevgilisi Murat Dalkılıç arasındaki gerçek

Sevgilisi Murat Dalkılıç ile olan bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan Azize oyuncusu Hande Erçel, yeni yaşını sevenleriyle kutladı.

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Azize dizisinin yıldızı Hande Erçel ve sevgilisi Murat Dalkılıç arasındaki gerçek

Hande Erçel'in doğum günü paylaşımı...

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Azize dizisinin yıldızı Hande Erçel ve sevgilisi Murat Dalkılıç arasındaki gerçek

İşte ünlülerin yaşları....

Magazin dünyasının yakından takip ettiği genç oyuncunun yaşı merak konusu. Peki Azize oyuncusu Hande Erçel kaç yaşında? Hande Erçel ve sevgilisi Murat Dalkılıç arasında kaç yaş fark var?

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Azize dizisinin yıldızı Hande Erçel ve sevgilisi Murat Dalkılıç arasındaki gerçek

BEREN GÖKYILDIZ

2009 yılında dünyaya geldi.