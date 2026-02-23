Aynı Yağmur Altında'da Rosa sevdikleri için kendinden vazgeçti
ATV'nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında, pazartesi akşamı ekrana gelen üçüncü bölümüyle hikayesini derinleştirdi. Londra'dan İstanbul'a uzanan dizide, Ali ve Rosa'nın tutkuyla başlayan ancak bedeli ağır olan aşkı izleyiciye taşındı. Ali, Rosa'yı kurtarmak için zamana karşı yarışırken, Rosa sevdiklerini korumak için kalbini susturan zor kararı verdi. Üçüncü bölüm böylece sona erdi.
Vurulmasının ardından Ali'nin hayata tutunma mücadelesi başlarken, Rosa vicdanı ve mecburiyetleri arasında büyük bir sınav verdi.
Koray, yaşananları kendi lehine çevirmek için tehlikeli bir oyun kurarak tüm okları başka bir yöne çevirmeyi başarır.
Hastanede bulunan bir kanıt, iki aile arasındaki imkansız aşkın kapılarını aralamaya başlar.
Aydan ailesinin evinde yaşanan büyük yüzleşme, her şeyi başladığı yere döndürürken Ali, beklemediği bir suçlamayla karanlık bir kuyuya sürüklenir.